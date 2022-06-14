Макаревич пожаловался на «ад» на концерте Галкина в Израиле

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.

«Интересное наблюдение. Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса. В общем, меня пригласили на концерт Галкина (работает отлично!). Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад», – написал Макаревич в своем Telegram-канале.

«Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял: дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) – дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился)», – заключил он.

Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.