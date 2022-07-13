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Пушилин назвал направления наступления союзных войск
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Союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас союзные силы действуют по четырем направлениям, то есть сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР – это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», – приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска ракетами с воздуха уничтожили более 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники на территории судостроительного завода в городе Николаеве.
Эксперт объяснил пользу иранских БПЛА для России
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Даже если иранские беспилотные летательные аппараты окажутся не самыми лучшими по характеристикам, они придутся кстати России, поскольку беспилотники – расходный материал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что по его информации иранское правительство готовится предоставить России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе с оружейными возможностями. Кроме того, он сообщил, что Иран якобы собирается тренировать российских специалистов использованию устройств в июле.
«Хороши иранские беспилотники в первую очередь тем, что они есть. Сейчас на рынке не так много предложений по ударным беспилотникам. И если Иран действительно сможет это предложение реализовать, то это было бы очень неплохо», – говорит Крамник.
Минус данной техники заключается в том, что Иран – государство с «не самой самостоятельной» промышленностью, в том числе по части радиоэлектроники, продолжает эксперт. Все иранские БПЛА выполнены с использованием коммерческой электроники, доступной на рынке, что делает их более уязвимыми к средствам электронной борьбы. К слову, украинская сторона такими средствами обладает, в том числе они предоставлены Западом.
Эффективность иранских аппаратов может быть ниже ожидаемой, предупреждает специалист. В то же время гражданские беспилотники, отчасти коммерческие, активно применяются на Украине обеими сторонами. При этом их эффективность достаточно высока. «Поэтому вполне можно надеяться на то, что даже если электронная борьба возьмет свое, то это не помешает улучшить российские действия за счет этих БПЛА», – подчеркивает собеседник.
Он рассказывает, что Ирану не один раз удавалось захватывать американские дроны. Информации о том, как именно это происходило, в открытых источниках нет. Однако эксперт полагает, что для этого использовалась система радиоэлектронной борьбы, возможно, российская.
«Эти БПЛА России пригодятся в любом случае, потому что у Ирана на ходу производство, да и эти беспилотники уже применялись в боевых условиях. Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, и чем больше у нас будет, тем лучше», – заключил Крамник.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что хоть ни российская, ни иранская стороны не подтвердили информацию о поставках БПЛА, США все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса.
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Кадыров высмеял идею «чудаков» из Верховной рады «признать Ичкерию»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» – террористическая организация, запрещена в России).
Кадыров заявил в Telegram, что «тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью». «Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», – заявил он, добавив, что «умеют представители госорганов Украины веселить публику» – «сплошные комики и клоуны».
«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет», – указал глава Чечни, напомнив, что «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ* (террористическая группировка, запрещена в России)». Как подчеркнул Кадыров, «все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году».
Он предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
Законопроект, о котором идет речь, внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Муса Магомедов (прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Страна.ua».
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.
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Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
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Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.
Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».
Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ
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Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья Запорожской области», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково ДНР, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка ДНР.
Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской народной республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка ДНР, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской народной республики и города Луганск.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что «Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области.
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Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников
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Исполнение смертного приговора в Донецкой народной республике в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – передает РИА «Новости» его слова в эфире Soloviev.Live.
Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Украинские военные нанесли удар американскими HIMARS по Луганску
Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что обстрел произошел в 23.35 мск «с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Полянский смоделировал возможную дискуссию по Новой Каховке в СБ ООН
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский не исключил созыва Москвой заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинским обстрелом Новой Каховки.
Полянский подтвердил, что российская сторона «думает об этом», но отказался «раскрывать секреты ремесла». «Иначе нас с вами услышат и сделают какие-то шаги, которые нам помешают», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».
Он смоделировал возможную дискуссию в СБ ООН: «Это будет наша правда в ответ на их утверждения. Они вспомнят то, что говорили до этого, и что мы опровергали. Они вспомнят нам и Кременчуг, несмотря на то, что мы его опровергали». Полянский отметил, что российская сторона «ничего не исключает» и «взвешивает все «за» и «против». По его словам, «тут разные могут быть соображения».
В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Задержан устроивший покушение на главу департамента образования Мелитополя диверсант
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Правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.
«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», – написал член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, подозреваемый, действующий по указанию СБУ, рассказал о непосредственном участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке терактов.
«Получены сведения о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России, в результате которого пострадали мирные жители города. Астахов объявлен в розыск», – подчеркнул Рогов.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS
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Снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, но Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил источник.
«Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полета на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе». В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.
«В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы «Ураган», «Смерч», «Ольха», а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты «Точка» и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели», – пояснил собеседник.
В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: «Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде».
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для республики, но оснований для паники нет. Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
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«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
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Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра
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Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» представили клип на кавер-версию песни Виталия Аксенова «Ты забыл, брат».
Клип опубликован на Rutube-канале «Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ». В описании отмечается, что «песня Виталия Аксенова точно отражает суть конфликта с позиции русского человека, укорененного в своей культуре и своей истории». «Забвение общей истории, общих корней – тяжкий грех, который можно искупить лишь ценой неимоверных усилий и если на то будет воля Божия. Встреча двух братьев неизбежна. Но какова будет цена?» – говорится в описании.
Режиссером видео стал Андрей Богатырев – автор фильма «Красный призрак», который, «по мнению Скляра, является одним из самых сильных высказываний нашего времени в отечественном кино на тему Великой Отечественной войны».
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Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах.
Друг на друга – автоматы, пальцы – на курках.
Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад,
Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?
Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?
Мы с тобой в одних пеленках да соплях...
Ты забыл, братан, что там, под Черниговом,
Мама Тоня нас с тобой родила.
Стоим двое, с братом Колей, на берегу Днепра.
Ты – на левом, я – на правом, почему же так?
Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат,
Что ты за тех, а я за правду, вот оно-то как.
Ты забыл, как друг без друга было туго нам?
Когда я в Белгород рванул, ты загрустил.
Ты забыл, Колян, забыл, наш Грайворон,
Где ты мою Полинку крестил.
Стоим с братом с автоматом с гневом на лице.
Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне.
Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать,
И, знай, врагу я не отдам ни метр и не пядь.
Ты забыл, братан, как мы пахали-сеяли?
Как вскачь под Волновахой, на конях?
Что же мы с тобой, братишка, наделали,
Что теперь стоим на разных сторонах?
Как же, братик мой солдатик, смог ты все забыть?
Теперь меня ты на гиляку, как воды попить...
Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя,
Впустил ты в дом к себе гадюку, трехголового червя.
Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей.
Тебе вспомнить Ленинград и Хатынь.
Ты забыл, Колян, забыл, как дед Матвей
Под Прохоровкой гадину давил.
А ветер песню пел себе, пронизывал.
Ой ты мати Украина, как же так?
Долго будем эту рану зализывать,
Только видно вот рубец, не убрать.
А в синем небе, брат, два голубя белые,
Это души наши, Колька, понеслись.
Что же мы с тобой, братишка, наделали?
Может быть, Господь отпустит, простит...
Что же мы с тобой, братишка, наделали?
Может быть, Господь отпустит, и простит...
Напомним, битва у деревни Прохоровка в Белгородской области, о которой поется в песне, состоялась 12 июля 1943 года. Как отметил историк Дмитрий Суржик, тогда «наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей».
«Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – заявил кандидат исторических наук.
Виталий Аксенов – поэт и композитор, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга.
В украинской разведке заявили о подготовке к контрнаступлению
Украинская разведка готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны, ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.
«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача – раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», – сказал Скибицкий в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал в интервью газете Times, что Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию.
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Лидер украинских националистов 1980-х оказался нацистским карателем
Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные УФСБ России по Приморскому краю.
Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых массово уничтожалось еврейское население. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях евреев, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвления в газовых камерах, передает РИА «Новости».
С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках были убиты от 6 до 10 тыс. евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.
В числе документов – фотокопии обвинительного заключения по делу Когута, протокола одного из его допросов после войны в советской военной контрразведке, а также фрагментов его личного дела в СС, в том числе расписок, собственноручно данных им при поступлении на службу к гитлеровцам.
В начале Великой Отечественной войны Когут жил в селе Конюхи Козовского района Тернопольской области, где он родился в 1921 году. Осенью 1942-го перебрался в район польского Люблина. Там Когут узнал от своих украинских друзей, что гитлеровцы набирают людей для службы в полицейских и эсэсовских подразделениях.
«Четырнадцатого декабря 1942 года, изменив Родине, добровольно поступил в немецкие войска СС», – говорилось в обвинительном заключении. Когута направили в учебную команду «СС Вахманшафт» для прохождения спецподготовки в гитлеровских карательных органах.
«Поступив в Травниковскую учебную команду СС, Когут принял присягу на верность немецкому правительству, дал несколько обязательств о своей службе в немецкой надзирательной службе СС, носил форму СС, имел на вооружении винтовку, получал денежное содержание», – установило следствие.
В личном деле Когута имелось собственноручно заполненное заявление, в котором он заявлял о своем арийском происхождении и что он не был ни коммунистом, ни комсомольцем.
Затем Когут оказался в Германии, и в апреле 1945 года в городе Радеберге «в целях сокрытия своих следов о службе в немецких лагерях уничтожения» вступил в ряды 1-й дивизии «Русской освободительной армии» (РОА) предателя генерала Андрея Власова. Дивизия отправилась в Чехословакию для противостояния наступавшим советским войскам. «Дивизия и я лично были вооружены огнестрельным оружием, впоследствии передислоцировались в район города Праги», – рассказал на допросе Когут.
Он был пленен советскими частями 13 мая 1945 года под Прагой. Далее его отправили в лагерь в германский Мольберг, а позже – в СССР. Во время спецпроверки в Советском Союзе Когут скрыл, что добровольно поступил на службу в СС и участвовал в массовых казнях. В ноябре 1946-го Когута направили на жительство в Приморский край, где он устроился рабочим на военный склад. Однако к этому времени советской военной контрразведке стали известны неопровержимые факты причастности Когута к убийствам узников Травников. Его арестовали в 1947 году, провели следствие и осудили в мае 1948 года на длительный срок (смертная казнь в СССР тогда была заменена 25 годами лагерей).
В феврале 1955 года Когуту было отказано в пересмотре дела. Соответствующая комиссия установила, что его преступления доказаны, мера наказания соответствовала содеянному, а приговор следует считать правильным.
Но в январе 1956 года Когута освободили по «хрущевской» амнистии. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. По мнению историков, это решение открыло путь для бандеровского реванша на Украине – выпущенные из лагерей националисты и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта «анти-Россия».
Богдан Когут упомянут на страницах интернет-ресурса «Энциклопедия современной Украины», созданного под эгидой Института энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины. Когут (1921–2011) фигурирует там как «писатель, общественно-политический деятель».
В статье о нем сообщается, что Когут вырос в семье бывшего воина «Украинской Галицкой армии» (одного из вооруженных формирований националистической Украинской народной республики конца 1910-х годов) и члена «Украинской войсковой организации» (УВО, предшественницы запрещенной в РФ «Организации украинских националистов», ОУН*).
Также сообщается, что Когут с 1935 года был членом молодежного крыла ОУН*, связным, с 1940 года – действительным членом ОУН* под псевдонимом «Мак». По версии «энциклопедии», Когут в составе РОА в 1945 году «участвовал в освобождении Праги».
Об участии Когута в геноциде евреев в годы войны в статье не сообщается ничего. При этом указывается, что 25 лет лагерей от советского суда он получил якобы за принадлежность к ОУН*.
Когут в «энциклопедии» назван одним из основателей в конце 1980-х годов и председателем «Украинской национальной партии», инициатором возрождения и членом «провода (руководства) ОУН* в Украине» (1993–2005). При этом признается, что Когут не был реабилитирован.
Когут – не единственный уроженец Западной Украины, добровольно помогавший гитлеровцам уничтожать узников Травниковского концлагеря. В конце прошлого года стало известно, что вахманом в Травниках служил Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значившийся как якобы жертва политических репрессий в СССР в базе данных ликвидированного по решению Верховного суда РФ международного общества «Мемориал**»**, до этого признанного в России иностранным агентом. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тыс. евреев из Травников в декабре 1943 года.
Ранее ФСБ рассекретила документы о попытках украинских националистов сотрудничать с Гитлером.
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Украина нанесла массированный удар по ПВО в Луганске
Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.
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Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов помощи ежемесячно
Советник президента Украины Олег Устенко рассказал Financial Times, что для покрытия дефицита бюджета украинской стороне требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов. По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить, сообщили СМИ.
«В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо пяти миллиардов... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», – передает «Коммерсант» слова Устенко.
Ранее ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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