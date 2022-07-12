Эксперты оценили потенциал Нижегородской области в импортозамещении

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) оценил потенциал импортозамещения в Нижегородской области и возможности развития региона в условиях западных санкций.

В докладе из серии «Сделано в России. Регионы – локомотивы импортозамещения», посвященном Нижегородской области, говорится, что это регион с диверсифицированной экономикой. «Производственный профиль области представлен перспективными сферами: информационные технологии, сельское хозяйство, химическая промышленность, автомобилестроение. Санкции повлияли на большую часть отраслей, особенно на автомобилестроение и IT», – сказано в докладе, текст которого опубликован в Telegram-канале ЭИСИ.

«Наработки региона в области информационных технологий, а также функционирующие площадки по поддержке научно-технических разработок становятся движущей силой импортозамещения региона. Успехи в IT-сфере, среди которых аналоги зарубежного ПО, системы хранения данных, а также производство комплектующих к вычислительной технике, позволят перестроить производственные цепочки в пострадавших от санкций отраслях. Региональное правительство выстраивает стратегию, сочетающую развитие собственных производств и региональную/международную кооперацию», – говорится в документе.

Также эксперты обратили внимание на кластерный подход, который применяется в регионе. «Формирование центров научнотехнического развития, которые за счет специального правового регулирования позволят нивелировать административные и финансовые издержки для резидентов», – сказано в докладе.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, Нижегородская область – один из крупнейших промышленных регионов России с огромным производственным потенциалом. «Наши предприятия всегда системно подходили к развитию своих внешнеэкономических связей, а мы в свою очередь активно поддерживали экспортную деятельность. Вместе с этим в последние месяцы не менее актуальным стал вопрос импорта и импортозамещения. В считанные дни менялась структура кооперационных цепочек, оперативно приходилось принимать решения для того, чтобы сохранить стабильную работу компаний. Огромное положительное влияние на ситуацию оказали меры, принятые по инициативе президента России Владимира Путина и правительства России», – приводятся его слова в экспертном докладе.

«Мы в свою очередь сформировали ряд региональных мер поддержки. Для того чтобы дать возможность бизнесу перестроиться под новые условия, запущены программы льготного кредитования, действуют «кредитные каникулы», компании имеют возможность реструктурировать задолженности. Благодаря этому, например, нижегородские системообразующие организации уже получили льготные кредиты более чем на 50 млрд рублей. Малым и средним бизнесом по льготным федеральным программам привлечено или реструктуризировано более 1000 кредитов. В региональный план первоочередных действий», – рассказал Никитин.

Эксперты обращают внимание, что информационные технологии уже интегрированы в большинство промышленных сфер, что позволило улучшить качество продукции и упростить производственные процессы. «Для сохранения статуса IT-столицы в области снижают не только барьеры для бизнеса, но и работают над сохранением и развитием человеческого капитала – действуют механизмы привлечения талантливых специалистов, создаются площадки для взаимодействия между бизнесом и научным сообществом», – говорится в докладе.

Руководитель Управляющей компании Инновационного научнотехнологического центра «Квантовая долина» Тимур Халитов отметил, что Нижегородская область – регион с четким промышленным профилем, представленным автомобилестроением, машиностроением, химией, нефтехимией, радиоэлектроникой, IT. «Регион располагает широким спектром отраслей реального сектора экономики. Санкции стали катализатором определенных перемен, но те планы, которые были на конец прошлого года, реализуются в полном объеме. Что касается научно-технических разработок, проектная команда правительства при участии Нижегородского НОЦ, университетов создают стратегию научно-технологичного развития региона. Специалисты вносят коррективы в программу с учетом текущей ситуации – сейчас первостепенно не только импортозамещение, но и импортонезависимость», – отметил эксперт.

«Эффективность курса регионального правительства на дальнейшую диверсификацию экономики и расширение применения IT-подходов в производственном секторе станут определяющими для сохранения темпов экономического развития», – делают выводы в ЭИСИ.

Ранее ЭИСИ представил доклады о Челябинской и Иркутской областях.