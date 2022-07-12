В результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в Новой Каховке, по которой нанесли удар вооруженные силы Украины, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Шесть человек есть, это точно. И десятки многие раненых, осколочные ранения, порезы», – передает ТАСС слова Леонтьева.

«Очень много людей под завалами, – сказал Леонтьев. – Раненых продолжают доставлять (в больницу), много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем».

Леонтьев рассказал, что как минимум 40 человек получили ранения. «Это далеко не все люди, потому что многие те, кто получили ранения от осколков, от разбитых стекол – этих людей очень много, и мы даже не можем сейчас представить. Я говорю только о тех, кто обратился за медицинской помощью», – пояснил он, добавив, что сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, поврежденных в результате взрывов. Леонтьев полагает, что «число погибших и раненых еще возрастет».

Как сообщил Леонтьев, много домов повреждены: «Говоря о характере повреждений – многие десятки домов, сказать точно очень сложно. Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры – это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, я думаю это будет сотни домов, потому что очень на большом расстоянии взрывной волной вылетали окна, рамы выносились». Он уточнил, что также повреждены школы и детские сады, больница и храмы, завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, уничтожен.

Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за ночного обстрела, водоснабжение сохраняется, сообщил Леонтьев.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сказал, что «подсчет пострадавших ведется, понятно, что есть погибшие, их наверняка больше, чем шесть человек». По его словам, украинские военные «бьют по гражданским объектам». «В радиусе двух километров много всего разбито, вылетели стекла. Работают службы, идет расчистка завалов», – приводит его слова РИА «Новости».

Стремоусов заявил, что Киев применяет тактику террора: «Их задача посеять страх. Они поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. Они попытались сделать максимально террор и запугать людей. Их задача – повторить ситуацию по Донбассу, бьют по своим людям и разрушают их дома. Это чистый нацизм».

Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.

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