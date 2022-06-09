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В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией
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Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле.
Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве.
Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.
Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности.
Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании.
В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии.
«Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт.
Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны.
В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
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Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.
«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она.
Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион».
Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.
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Финские СМИ: Украину напугала фраза Макрона о недопустимости унижения России
Президент Франции Эммануэль Макрон напугал Киев одной фразой о России, сообщает обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.
Так, во время интервью региональной прессе Макрон заявил, что унижать Россию на международной арене недопустимо, поскольку в будущем потребуется восстановление сотрудничества с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», – передает «Лента.ру» послание журналиста.
По мнению Нурми, высказывание Макрона свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. Он утверждает, что французский президент таким образом хочет получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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Мебельщики Франции столкнулись с дефицитом древесины из-за санкций против России
Производители мебели во Франции жалуются на дефицит древесины, сообщило издание Le Figaro. Литва испытывает дефицит древесины из-за остановки импорта из России и Белоруссии, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.
По имеющимся у издания сведениям, проблемы возникли с поставками хвои, около 25% которой раньше шло из России. С января по апрель цена на ДСП выросла на 20%, а в сравнении с 2019 уже на 200-250%. Пока что предприятиям удается перекладывать бремя цен на покупателей. Однако неизвестно, как долго это продлится, передает ТАСС.
Тем временем замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что республика испытывает дефицит древесины из-за санкций против России и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ELTA.
По словам политика, министерство окружающей среды Литвы собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны ЕС, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий» – соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.
При этом, как отметил глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас, предлагаемые министерством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию. «Предлагаемые министерством решения не принесут желаемых результатов и не остановят вывоз древесины из Литвы. Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления... Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты», – сказал Бейнортас.
По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год назад начался рост: в 2021 году цена на древесное сырье выросла на 40%, а в этом – еще примерно на пятую часть.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Британии. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений.
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Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».
В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».
Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Медведев заявил о ненависти к желающим смерти России «ублюдкам и выродкам»
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Люди, желающие для России смерти, – ублюдки и выродки, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – написал он в своем Telegram-канале.
Еще в конце марта Медведев возмутился тем, что Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, добавив, что ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.
«Россия – это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава», – заявил он.
До этого зампред Совбеза сказал, что каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
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Европейские танкеры в мае удвоили объемы экспорта нефти из России
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Эффективность санкций ЕС против российской нефти вызывает большие сомнения, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился, заявили эксперты газете Independent.
По данным СМИ, больше всего возможностями извлечь прибыль из-за тарифов пользуются компании из Греции, Мальты и Кипра, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Так, в феврале компании и суда, связанные с этими странами, перевезли 31 млн баррелей нефти из России. В мае это число увеличилось до 58 млн баррелей. С конца февраля танкеры Греции, Мальты и Кипра вывозили около трети нефти из российских портов, в мае – уже более половины.
Старший консультант Global Witness Луис Годдард заявил изданию, что танкеры Греции, Мальты и Кипра «делают посмешище» из санкционных попыток ЕС.
Согласно прогнозу вице-президента Института международных финансов Клэя Лоури, в 2022 году приток денежных средств от экспортной выручки в России составит беспрецедентные 250 млрд долларов.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС и озвучил потери из-за санкций
Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил президент страны Александр Вучич. При этом он сообщил, что из-за санкций Запада против нефти из России Сербия теряет 600 млн долларов на годовом уровне.
Комментируя ситуацию вокруг визита главы МИД России Сергея Лаврова, Вучич заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. При этом он сказал, что «Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии».
«Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.
Вучич отметил, что только Сербия «нисколько не продвинется вперед» и не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС в июне. Однако, по его словам, «Сербия не смеет отступать и должна разработать план», который позволит на саммите ЕС в декабре «получить много».
Он сообщил, что «на русской нефти у граждан Сербии из кармана взяли 600 млн долларов в год из-за санкций (против) России». Вучич призвал «вложить дополнительные деньги в газ». «В пятницу подписывают газовое соглашение», – сказал он, не пояснив, с кем именно планируется подписать договор. Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия.
Вучич указал, что мир переживает энергетический кризис: «Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества». Сербия «формально не ввела чрезвычайное положение, но ввела его фактически». По словам Вучича, есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается. По словам президента Сербии, над его страной издеваются те, кто «ничего не может сделать России».
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Епархии УПЦ в Крыму приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу
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Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви.
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <...> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», – сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что священный синод Русской православной церкви приступил к обсуждению объявления независимости канонической УПЦ.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
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В Китае предрекли новые «темные века» из-за санкций Запада против России
Проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и Китая приведет к снижению уровня жизни на Земле и отбросит человечество в «темные века», выразил уверенность обозреватель англоязычного китайского издания Global Times Уильям Джонс.
Как отметил колумнист, Соединенные Штаты хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения в попытке сохранить мировое господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи, передает РИА «Новости».
Согласно этой задумке, Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и «инновационному апартеиду», уверен автор статьи.
«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в «темные века». Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», – предупредил обозреватель.
По мнению автора материала, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы. Без сотрудничества с такими крупными игроками идея о глобальном развитии выглядит как химера, подытожил журналист.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Итальянский дирижер Мастранджело не захотел покидать Россию
Худрук петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», итальянский дирижер Фабио Мастранджело со сцены международного фестиваля классической музыки «Кантата» в Калининграде признался в любви к России.
«Прежде всего, я хотел вам сказать (и это от сердца): «Служу России!» – заявил Мастранджело. Он рассказал, что после начала российской спецоперации на Украине ему стали звонить из Италии и США – звонившие спрашивали, собирается ли Мастранджело «вернуться».
«Говорю: «Куда?», – рассказал он. – «Но там…» – «Где?». Не у нас, говорю, у нас все нормально. Я сказал, что я – в России, семья – в России, дети родились в России. У меня много работы в России».
«Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте», – заявил Мастранджело.
Напомним, фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде в первый день лета. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля. Фестиваль закончился в понедельник гала-концертом с участием звезд оперной сцены.
«Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области.
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В Вильнюсе решили снести памятник советским воинам
Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, сообщает пресс-служба горсовета.
«Мемориал советским воинам не останется на столичном Антакальнисском кладбище – так сегодня решил городской совет... В конце апреля были изменены критерии оценки ценностей культурного наследия, после чего появились условия для отмены правовой охраны для объектов, на которых изображаются символы, скульптуры, изображения, пропагандирующие действия нацистской Германии или армии СССР», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как сообщает пресс-служба, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на заседании горсовета назвал мемориал «не соответствующим могилам милитаристским монстром».
В понедельник Департамент культурного наследия Литвы исключил шесть стел, изображающих советских воинов, из списка охраняемых ценностей. Ранее комплекс имел уровень регионального значения, поэтому для сноса скульптуры необходимо было изменить правовой регламент, сообщает пресс-служба.
Власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
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Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал
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Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости».
«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол.
По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».
Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.
«Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр.
По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он.
При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.
Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума России на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с целью создания единого Фонда пенсионного и социального страхования.
«Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации», – передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что объединение упростит получение социальных выплат, а высвободившиеся административные здания в регионах передадут под нужды медицины. Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.