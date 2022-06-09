В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией

Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле.

Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).

По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве.

Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.

Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности.

Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании.

В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии.

«Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт.

Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны.