Валенса предложил создать ЕС без Польши и Венгрии

Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз и создать его снова, но без Польши и Венгрии.

«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью изданию Interia.

Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро – 23,9 млрд евро в виде грантов и 11,5 млрд евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости.

План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.

Напомним, в ноябре 2020 года страны Евросоюза не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который были внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики, так как Польша и Венгрия наложили вето на проект.