Путин указал на важность многополярности для объединения человечества Путин указал на современные уникальные операции нелегальной разведки 30 июня 2022, 22:56 Текст: Антон Антонов

Российская нелегальная разведка продолжает проводить уникальные операции, сообщил президент России Владимир Путин. Путин напомнил об истории и славных традициях нелегальной разведки, которая «в 1930-е и начале 1940-х годов своевременно добывала сведения о готовящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных маневрах западных стран», а «в период холодной войны внесла огромный вклад в достижение стратегического паритета», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что работа нелегалов остается одной из самых ответственных, поскольку обстановка в мире остается сложной и очень динамичной, приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности. Как заявил президент, за последние годы СВР серьезно усилила возможности. Путин заявил: «Уверен, что вы сделаете все необходимое, чтобы достойно выполнять все поставленные задачи. Как и ваши легендарные предшественники, будете работать четко, эффективно, с честью служить России и нашему народу». Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Глава российского государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам.

Байден устроил истерику и призвал Запад терпеть высокие цены на бензин 30 июня 2022, 19:11 Текст: Вера Басилая

Западу предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО. «Причина, по которой растут цены на бензин, это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия», – цитирует РИА «Новости» Байдена. Он пообещал, что в случае поддержки Конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение, «Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем», – заявил президент США. Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поставил СВР особо важную задачу в условиях санкций 30 июня 2022, 20:59

Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки «содействие развитию промышленного потенциала», что особенно важно в условиях западных санкций. Выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка, передает ТАСС. По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и «действовать на опережение». Необходимо вовремя получать информацию о «военных и геостратегических» планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин. Президент считает, что одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) является «содействие развитию промышленного потенциала». По его мнению, это особенно важно в условиях западных санкций, сообщает «Коммерсант». «Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – заявил он. Ранее Путин заявил, что СВР не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. Путин отверг версию Киева об ударе по ТЦ в Кременчуге 30 июня 2022, 03:42

Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от стран Запада на Украину вооружением в районе Кременчугского завода дорожных машин. Путин подчеркнул, что «ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит, нет необходимости». Он указал, что у России «есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей». Президент заявил, что никакого «теракта» в Кременчуге не было. Однако он отметил, что сам находится в Ашхабаде, поэтому не знает деталей: «В деталях я узнаю это, когда вернусь в Москву», – передает ТАСС. «Мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то», – сказал Путин, добавив, что «просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет, как правило, это делается по разведанным целям». «Уверен, что в этом случае было то же самое. Прячут же технику, особенно которую с Запада доставляют, во всяких ангарах, заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из-за границ», – сказал он. Напомним, Киева утверждает, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что «бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы», в результате «детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр». Минобороны России официально заявляло, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин». В результате «высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены». Бывший глава «Формулы-1» заявил о готовности «принять пулю за Путина» 30 июня 2022, 13:43 Текст: Елизавета Булкина

Экс-глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил, что «готов принять за него пулю», сообщила газета Daily Mail. «Я все еще готов принять за него пулю, <...> потому что он – первоклассная личность», – передает его слова ТАСС. Экклстоун заявил, что Путин «верит в правильность того, что он делает» для своего государства. Он также считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому следует изменить свое поведение в целях прекращения вооруженного конфликта. «Очевидно, президент Украины, в прошлом комик, стремится продолжать реализовывать свою предыдущую профессию на новом месте. Ведь если бы он осознавал всю серьезность положения, он бы предпринял значительно больше усилий для того, чтобы поговорить с господином Путиным, разумным человеком, который бы к нему прислушался и, возможно, смог бы что-то сделать [для урегулирования конфликта]», – сказал Экклстоун. Берни Экклстоун – крупный британский предприниматель, занимал пост главы «Формулы-1» с 1978 по 2017 год. По данным Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в 3,3 млрд долларов США. Еще в 2019 году Экклстоун заявлял, что российской лидер должен управлять всей Европой, потому что он человек слова. Путин заявил о планах провести переговоры по зоне свободной торговли с Индонезией 30 июня 2022, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что до конца года по проекту соглашения о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) пройдут результативные переговоры. «Большое значение придаем созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываю, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения, и они будут результативными», – цитирует ТАСС Путина. Ранее в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основными темами обсуждений стали Украина и экспорт зерна и удобрений. Путин: Рост цен на газ вызван ошибочной политикой Запада, а не спецоперацией на Украине 30 июня 2022, 17:28 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что ситуация с ростом цен на газ, которая повлекла за собой и проблемы на мировом рынке удобрений, связана с ошибочной энергетической политикой западных стран, а не со спецоперацией России на Украине. «Не связано совершенно с нашей военной операцией на Донбассе, на Украине, все началось еще год назад и связано было с ошибочной энергетической политикой западных стран. В результате этих очевидных ошибок в области энергетики резко выросли цены на газ, который является одним из основных продуктов для производства удобрений. Выросли цены. Многие компании просто закрылись, потому что стало экономически нецелесообразно производить эти продукты», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении. ВЦИОМ: Спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян 30 июня 2022, 15:12 Текст: Александра Юдина

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине, согласно которым решение российских властей поддерживают 72% граждан. На протяжении четырех месяцев мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции России на Украине значительно не меняется – по последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают, при этом 11% затруднились с ответом, на сайте ВЦИОМ. Также отмечается, что понимание целей проведения спецоперации остается стабильным. Так, по мнению 38% СВО преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Для каждого пятого цель заключается в защите населения Донбасса (Донецкой и Луганской народных републик). Еще 19% назвали изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель – оккупировать Украину и присоединить ее к России. При этом уровень общественных и личных протестных настроений в июне остается низким: по данным на 25 июня, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают 11%, в июне прошлого года такого мнения придерживались четверть опрошенных (VI.2021 – 24%). Готовность принять участие в протестах выразили 11% россиян, скорее всего не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся, 83% граждан. Ранее сообщалось, что, согласно данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «общественное мнение», работу Путина положительно оценивают 82% респондентов, а доверяют президенту 78%. Неделей ранее ВЦИОМ и ФОМ также подтвердили высокий уровень поддержки действий Путина россиянами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле 30 июня 2022, 16:03 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основной темой обсуждений станут Украина и экспорт зерна и удобрений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа продолжится в формате рабочего завтрака, а затем главы государств сделают заявление для прессы, передает ТАСС. Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что «двусторонний аспект здесь, несомненно, важен, но не менее, а может быть и более, важно то, что Видодо пребывает в РФ как глава государства – председателя Группы двадцати». Накануне визита в Россию Видодо посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным. Путин обвинил США в мировом продовольственном кризисе 30 июня 2022, 16:51 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении. «Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении», – передает его слова РИА «Новости». По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен. Путин подчеркнул, что сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической. По его словам, в мире производится 800 млн тонн зерновых. В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн тонн зерна, в этом году будет готова поставить примерно 50 млн тонн. Россия удерживает первое место в мире по поставкам пшеницы на мировые рынки. «В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире – 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что Россия готова решать важнейшую мировую задачу по наращиванию поставок продовольствия на рынок. Анонсирован визит Путина в штаб-квартиру СВР 30 июня 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в четверг намерен отправиться в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется «Отечество, доблесть, честь», – цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля напомнил, что 28 июня исполнилось 100 лет управлению нелегальной разведки СВР России. Путин назвал возможные маршруты для экспорта украинского зерна 30 июня 2022, 17:07 Текст: Вера Басилая

Зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря, сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо. «Мы не препятствуем вывозу украинского зерна, украинские власти заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им их разминировать и вывозить оттуда зерно, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Например, через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря», – приводит ТАСС слова Путина. Президент отметил, что по этому вопросу Москва находится в постоянном рабочем контакте с профильной организацией ООН, которая «взяла на себя труд проработать эти вопросы с представителями ЕС и США». Ранее в Минобороны сообщили о выводе гарнизона ВС России с острова Змеиный, тем самым продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины. «Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении ведомства. Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует. Путин: В мире наблюдаются попытки подменить право диктатом 30 июня 2022, 13:12 Текст: Александра Юдина

Некоторые страны пытаются подменить международные нормы своей национальной юрисдикцией, а право – диктатом, намеренно отказываясь от базовых правовых принципов, заявил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума. «Главная тема нынешней встречи – «Остаться в праве» – сегодня звучит особенно актуально. Применение нелегитимных санкций, игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности не только наносят урон отношениям между странами и народами, но и ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы», – передает ТАСС его слова. По словам главы государства, система международного права нуждается в развитии, но не нужно путать причину и следствие. Кризисы «рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву», – сказал он. «Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам – справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма», – отметил Путин. По его словам, Россия как одна из ведущих мировых держав неизменно отстаивает принцип верховенства закона. «Считаем это базовым условием выстраивания справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте», – подчеркнул Путин. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса. Путин рассказал о единомышленниках России по всему миру 30 июня 2022, 21:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. «Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух», – сказал Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, передает РИА «Новости». Президент отметил, что те, о ком он говорит, думают с Россией «примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле». «Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», – добавил он. В Кремле не исключили личное участие Путина в саммите G20 30 июня 2022, 18:24 Текст: Вера Басилая

Россия может принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в любом формате, Владимир Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В любом (формате возможно участие РФ в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии – прим. ВЗГЛЯД). Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть, Россия участвует в работе «двадцатки». Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам», – цитирует ТАСС Пескова. При этом он отметил, что приглашение на саммит получено на имя президента России. Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал СВР не ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за рубежом 30 июня 2022, 20:44 Служба внешней разведки (СВР) РФ не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, глава государства перечислил задачи, приоритетные для внешней разведки, в том числе противодействие терроризму, передает ТАСС. Путин также призвал СВР не ослаблять внимание и к безопасности российских граждан за рубежом. Он отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку. По его словам, это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление свое влияния. Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР. Визит приурочен к 100-летию отечественной нелегальной разведки. Глава государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам. Под мелодию песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч» он положил к монументу букет красных роз. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создала уникальную систему разведки.