Британия ввела санкции против Героев России Трошева и Богатова

Британия объявила о санкциях против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией «Вагнер», говорится в официальном документе правительства страны.

Согласно документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Британию. Как Трошев, так и Богатов ранее уже были внесены в санкционные списки со стороны Евросоюза и Швейцарии, передает РИА «Новости».

Андрей Богатов – 58-летний российский военный деятель, Герой Российской Федерации. Попал под санкции из-за участия в конфликте в Сирии в качестве одного из командиров ЧВК «Вагнер».

Андрей Трошев – 60-летний полковник в отставке, бывший сотрудник органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, активный участник Афганской и Второй чеченской войн, военной операции России в Сирии, Герой Российской Федерации.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских предпринимателей Владимира Потанина и Саида Гуцериева. Кроме того, в санкционный список попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенцевич, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

До этого Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.

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