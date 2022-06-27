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В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Медведев не исключил создания «новой Великой Румынии»
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Молдавия может получить статус члена Евросоюза намного быстрее, гораздо более актуальным становится другой способ получения членства – создание новой Великой, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Насколько быстрым будет это вступление? Как можно оценить оперативную готовность Молдавии присоединиться к санкциям против России? Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии». «А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными», – отметил он.
При этом он подчеркнул, что Запад «чуть ли не законодательно» пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта, хотя применительно к румынам и молдаванам ситуация иная.
«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы ВОВ проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причем со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию. Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времен Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей», – отметил Медведев.
По его словам, политики стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. «Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии. Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность», – отметил зампред Совбеза.
При этом Медведев задался вопросом, нужно ли это обычным гражданам Молдавии – молдаванам, русским, украинцам. «Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии (простите, новой Великой Румынии)», – сказал он.
В заключение зампред Совбеза добавил, что, если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, «следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России».
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В Еврокомиссии пообещали дать Литве «допинструкции» по транзиту в Калининград
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Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и будет давать «дополнительные инструкции», сообщили в ЕК.
«Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Москва решила выслать восемь греческих дипломатов
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Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в МИД России, где ее уведомили об объявлении в качестве ответной меры восьми греческих дипломатических сотрудников в России персонами нон грата.
«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», – говорится на сайте МИД.
Отмечается, что «послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней».
Ранее сообщалось, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.
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Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов
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«Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».
«Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.
Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.
«На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит.
Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».
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Лукашенко сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны
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Решение литовских властей запретить транзит товаров в Калининград недопустимо в современном мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Нарастает поток информации по поводу их (Литвы – прим. ВЗГЛЯД) замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то уже войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
Словения посетовала на зацикленность Европы на санкциях в украинском вопросе
В Европе говорят о санкциях против России, но недостаточно внимания уделяют поиску дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявила глава МИД Словении Таня Файон.
Файон призналась, что «на европейском уровне» ей «не хватает более глубоких стратегических дебатов» на тему того, как «вернуть» Россию и Украину «за стол переговоров». По словам Файон, «в большей или меньшей степени» в Европе обсуждают «санкции и последствия», но «совсем мало» говорят «о том, что случится, когда все возможности санкций будут исчерпаны», передает ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
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Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщил финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны.
Запрет наложили на ввоз водки, джина, виски, ликера. Под ограничения не попали слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram.
Отмечается, что алкоголь нельзя будет ввозить в Финляндию ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок. Запрет распространяется и на магазины беспошлинной торговли «duty free» на границе между Финляндией и Россией.
«На долю привезенных из-за границы в Финляндию алкогольных напитков приходится около 14% общего потребления», – пишет издание.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Белый дом: Новая концепция НАТО будет содержать «жесткую» риторику в адрес Китая
США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жестких» формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга.
«Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того», – сказал представитель американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.
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Король Иордании призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке
Король Иордании Абдалла II выступил в поддержку идеи создания аналога НАТО на Ближнем Востоке, но призвал четко определить роль такого военного союза.
По словам иорданского монарха, он будет одним из первых людей, которые поддержат «ближневосточную НАТО». Вместе с тем он указал, что роль такого военного союза должна быть четко определена. Как заявил Абдалла II в интервью телеканалу CNBC в противном случае такой союз «будет смущать всех», передает РИА «Новости».
Аминистрация экс-президента США Дональда Трампа в годы его пребывания на этой должности предлагала создать Ближневосточный стратегический альянс (Мiddle East Strategic Alliance, MESA), также известного как «арабское НАТО». Как сообщалось, по замыслу Вашингтона, помимо Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, членами MESA должны стать Египет, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, и Иордания.
В ЛНР рассказали о планах Киева разместить базы НАТО в Харьковской области и ДНР
Киев хотел предоставить место под базы НАТО в Харьковской области и Донецкой республике сразу после масштабного наступления на Донбасс, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Они [базы НАТО] должны были появиться в Купянске (город в Харьковской области – прим. ВЗГЛЯД) и на южном направлении. Это Мариуполь и Бердянск», – передает ТАСС слова Киселева.
По его словам, строительство планировалось начать «сразу после полномасштабного наступления на Донбасс, запланированного на февраль 2022 года».
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.
Матвиенко обвинила НАТО в войне с Россией «руками украинцев»
На Украине НАТО «руками украинцев» воюет с Россией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, «если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет», а «коллективный Запад», НАТО «руками украинцев воюет с Россией», которая «обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», передает ТАСС со ссылкой на СТВ.
Кроме того, Матвиенко заявила, что «Украина никогда не будет в ближайшей перспективе членом Евросоюза», поскольку «для этого нет ни одной предпосылки, ни одного условия, соответствия ни одному требованию для вступления в Евросоюз».
Также она указала, что Украина – «крупнейшее европейское государство, там проживало 40 с лишним миллионов людей». «Неужели Евросоюз возьмет на себя страну с полностью разрушенной экономикой?» – заявила Матвиенко. Хотя, как отметила она, сейчас население Украины «гораздо меньше», поскольку «люди уезжают, уезжали из этой страны, поскольку не видят перспектив развития».
По ее словам, «если бы допустить теоретически, что они стали членом Евросоюза, можно было бы сразу ставить крест на Евросоюзе, потому что он и экономически, и политически в короткое время развалился бы». Матвиенко заявила, что «попытки подчинить себе не только страны, но и международные институты тоже обречены на провал».
Напомним, Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом. По ее словам, «если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений», о у стран Запада «были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно».
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