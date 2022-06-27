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Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов
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«Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».
«Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.
Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.
«На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит.
Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
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Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
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Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
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Шольц высказался об участии Путина в саммите G20
Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.
Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.
Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае – отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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Глава ЕК назвала число уехавших в ЕС украинцев
На территорию Евросоюза за время кризиса на Украине прибыли 7,5 млн украинских беженцев, три млн до сих пор находятся в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы за это время приняли 7,5 млн беженцев с Украины, три млн до сих пор находятся у нас», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС (полугодовой срок председательства истекает 30 июня этого года – прим. ВЗГЛЯД) и отметила, что главными заслугами Франции можно считать введение шести пакетов антироссийских санкций и быструю организацию приема и помощи украинским беженцам.
В понедельник американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
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Будапешт резко выступил против Брюсселя в поддержку Грузии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в пятницу находится в Тбилиси, подверг резкой критике Брюссель из-за того, что Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он назвал это решение «упущенной возможностью» и «оскорбительным для Грузии». По его словам, Брюссель по отношению к Грузии применил политику двойных стандартов, как это он делает по отношению к Венгрии.
«Это вредит европейским перспективам и задачам Евросоюза усилиться», – сказал Петер Сийярто, подчеркнув, что Венгрия поддерживала Грузию во время обсуждения данного вопроса в Брюсселе.
Он также сказал, что требования ЕС к Грузии «взяты из воздуха».
Глава МИД Венгрии также пообещал лоббировать интересы Грузии в ЕС для скорейшей интеграции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «абсурдом» предположения о том, что он должен уйти в отставку после неполучения его страной статуса кандидидата на членство в Евросоюзе.
Напомним, к вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию. Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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Глава МВД Сербии: Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам
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Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», – передает РИА «Новости» его слова.
При том Вулин выразил надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. «Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», – подчеркнул глава МВД Сербии.
Вулин посетовал, что «условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то». «Тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», – сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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Медведев не исключил создания «новой Великой Румынии»
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Молдавия может получить статус члена Евросоюза намного быстрее, гораздо более актуальным становится другой способ получения членства – создание новой Великой, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Насколько быстрым будет это вступление? Как можно оценить оперативную готовность Молдавии присоединиться к санкциям против России? Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии». «А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными», – отметил он.
При этом он подчеркнул, что Запад «чуть ли не законодательно» пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта, хотя применительно к румынам и молдаванам ситуация иная.
«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы ВОВ проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причем со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию. Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времен Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей», – отметил Медведев.
По его словам, политики стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. «Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии. Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность», – отметил зампред Совбеза.
При этом Медведев задался вопросом, нужно ли это обычным гражданам Молдавии – молдаванам, русским, украинцам. «Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии (простите, новой Великой Румынии)», – сказал он.
В заключение зампред Совбеза добавил, что, если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, «следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России».
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