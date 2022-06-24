Кадыров сообщил о взятии Горского

Россия распространила в ООН примеры ненавистнических высказываний деятелей Украины

В России составлен и распространен официальный документ с подборкой ненавистнических высказываний в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня, постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины. Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять с кем мы на самом деле имеем дело на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.

Полянский добавил, что в документе приводится заявление Петра Порошенко в 2014 году, когда политик был президентом. «У нас будет работа – у них нет. У нас будут пенсии – у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях – у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады – их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну», – отмечено в высказывании экс-лидера Украины.

Также в документе выделяются слова и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. «А вы людьми называете? Есть разные. Есть представители людей – люди. Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю», – приводит российская сторона высказывание Зеленского от ноября 2021 года.

Отмечается, что в 11-страничном документе приводятся цитаты и многих других официальных лиц Украины схожего характера, в том числе и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия с упоминанием Адольфа Гитлера. «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию был Адольф Алоизович [Гитлер] в 1930-х годах», – отмечает российское постпредство слова Парубия в 2018 году, когда он еще возглавлял парламент.

Ранее Порошенко попросил Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.

Напомним, за последние дни Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД