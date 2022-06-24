Кадыров заявил об освобождении Золотого в ЛНР

Населенный пункт Золотое в Луганской народной республике освобожден от украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, зачистка ведется поэтапно. Силы Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР сужают кольцо, выявляют националистов «и методично демилитаризуют».

«Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий, и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее», – заключил глава Чечни.

Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.

До этого источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 боец ВСУ.

В российском оборонном ведомстве со ссылкой на сообщения пленных отметили, что украинская группировка в этом районе истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.

Другой источник отмечал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.

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