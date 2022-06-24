В ЛНР заявили о сдающихся в плен бойцах ВСУ из-за страха перед СБУ

Сдавшиеся украинские военные заявили, что решились на это, поскольку опасаются преследования Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Они побросали оружие, медикаменты. Многие начали сдаваться в плен – сами выходили к нашим подразделениям. С их слов: «Мы боимся возвращаться на Украину, там СБУ нас обязательно будет пытать, обязательно кого-нибудь обвинят в предательстве, кого-то обязательно посадят». Это говорит о многом», – цитирует Киселева ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 боец ВСУ.

В российском оборонном ведомстве со ссылкой на сообщения пленных отметили, что украинская группировка в этом районе истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.

Источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.