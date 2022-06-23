В украинском МИД рассказали о способах получения виз россиянами

Украинские визы россияне могут получить с 1 июля через визовые центры компании VFS Global, сообщили в МИД Украины.

Заявления будут приниматься в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Россияне, находящиеся в третьих странах, могут обратиться в посольства Украины, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что наличие украинской визы не является гарантией въезда на территорию страны.

«Напоминаем, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства.

Как рассказал в эфире общенационального телевидения представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям.

«К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств», – сказал он.

Также подчеркивалось, что пограничники могут быстро проверить подлинность визы, подделка которой может грозить запретом на въезд на Украину на три года.

Ранее правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Документ подписал президент Владимир Зеленский.

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