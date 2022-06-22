Историк: Спецоперация России на Украине предупредила повторение 22 июня 1941 года

«Действия США, НАТО и примкнувшей к ним Украины в последние годы напоминают милитаризм Запада и Японии, приведшие ко Второй мировой войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. В среду исполнился 81 год с начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня – в День памяти и скорби – мы видим, что специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине предупредила повторение 22 июня 1941 года. Судя по подготовке и планам отдельных украинских военных формирований, ВСУ планировали развернуть полномасштабное наступление на Донбасс с возможным его перенесением на территорию России. А это неминуемо повлекло бы полноценную войну с неизвестными последствиями и вовлечением неограниченного числа участников», – говорит кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

«Действия США, НАТО и примкнувшей к ним Украины в последние годы напоминают милитаризм Запада и Японии, приведшие ко Второй мировой войне», – считает историк. Западные союзники Киева либо прямо поддерживали агрессивные намерения украинского режима в отношении Донбасса, либо закрывали глаза на откровенный саботаж Минских соглашений украинской стороной. В этом случае можно провести параллель с политикой «умиротворения», которую вели англосаксонские демократии в отношении нацистской Германии, которую Запад планировал использовать в качестве тарана против Советского Союза, полагает Суржик. В новейшие времена схожую роль западные стратеги отводят Украине.

Еще одна параллель со временами Второй мировой – противники России не исключают использование особо опасных видов оружия, в частности, биологического, говорит историк. Он напомнил об американских биолабораториях, которые действовали на территории Украины. Утечки опасных заболеваний, которые переносились насекомыми и не были связаны с их сезонной миграцией, происходили в тех украинских районах, где располагаются американские военно-биологические лаборатории, подчеркнул собеседник. «Таким образом, мы понимаем, что опыты проводились не для уничтожения химического, биологического и бактериологического оружия, а наоборот – изучались способы их передачи человеку, а также повышалась устойчивость этих штаммов к лекарствам. И тут мы тоже видим прямые аналогии с военно-биологической программой милитаристской Японии под руководством Сиро Исии времен Второй мировой войны. Это оружие – а именно блох, зараженных сибирской язвой, – планировалось использовать против Советского Союза», – рассказал историк.

Также общей чертой для ситуации Второй мировой войны и нынешних времен можно считать то, что многие формально нейтральные страны Европы играют на стороне агрессивных блоков. В частности, в такой роли выступает Швеция, которая во время Второй мировой не прекращала поставку стратегически важных грузов странам Оси. Сейчас это скандинавское государство выступает на стороне НАТО, не будучи еще членом альянса, отметил Суржик. «Стоит напомнить, в Швеции размещена РЛС, которая «прощупывает» территорию России вплоть до Астрахани. И это явный вызов для нашей безопасности», – напомнил собеседник.

В целом то, что мир вернулся в положение, схожее с концом 1930-х, – прямое следствие поражения СССР в холодной войне, считает историк. По его мнению, именно в конце 80-х – начале 90-х следует искать истоки нынешних тенденций, угрожающих России. «США в своем противостоянии с СССР говорили о коммунистической угрозе, которую нужно ликвидировать. Но, как потом выяснилось, дело было не в коммунистической идеологии, ведь и сейчас у наших границ размещается все больше военной инфраструктуры альянса, а Евросоюз играет роль «прокси-силы» Вашингтона и проводит учения по линии НАТО около нашей территории», – отметил аналитик. Если извлекать уроки проигрыша в противостоянии с Западом в конце XX века, то становится ясно – «в мире уважают только те страны, которые могут отстаивать свой суверенитет, национальные интересы и права своих граждан», отметил историк.

В среду, 22 июня, исполнился 81 год с начала Великой Отечественной войны. В этот день президент Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков, которая прошла в Александровском саду в Москве. Уже два года во всех российских регионах в День памяти и скорби ежегодно проходит минута молчания в одно и то же время – 12.15 по Москве. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. К этому времени Третьим рейхом были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с гитлеровцами: Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 млн человек.

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