ФРГ не достигла прогресса на переговорах с Канадой по турбине для «Северного потока»

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22 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Кому выгоден сильный рубль

Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад Максим Блинов/РИА Новости
Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Украину в Евросоюз подталкивает ЛГБТ-сообщество

Вступление Украины в ЕС обставляется рядом очень двусмысленных условий Алексей Витвицкий/РИА Новости
Глобальные геополитические процессы, заявления украинских пропагандистов и интересы представителей украинских ЛГБТ – все это внезапно переплелось и столкнулось в Киеве в последние дни. Как все это произошло и какие подводные камни для суверенитета любой страны содержит безобидная, на первый взгляд, международная конвенция? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Высокая культура на Украине рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла. Подробности...

После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...
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Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме российский президент поднял тему национализации элит и мотивировал бизнес идеей служения родной стране. Подробности...
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От США отваливается Техас

Британия против России: глобальная война

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

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  • Сельское хозяйство и продукты питания

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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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    Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта

    южный маршрут


    Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины

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    газотурбинный конфликт


    «Северный поток» заставит Европу и Канаду пойти против США

    курсы валют


    Кому выгоден сильный рубль

    уязвимый плацдарм


    Зачем Украина упорно атакует остров Змеиный

    энергетический кризис


    Газовая истерика Германии напугала всю Европу

    транспорт и торговля


    Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

    заложники страха


    Андрей Полонский: Главный урок XX съезда КПСС

    роль в истории


    Алексей Токарев: Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

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    Ирина Алкснис: Возвращая Украину, мы возвращаем своё

    на ваш взгляд


    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?

    ФРГ не достигла прогресса на переговорах с Канадой по турбине для «Северного потока»

    22 июня 2022, 15:54

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Германии пока не могут заявить о возможном положительном результате на переговорах в Канадой по поставкам оборудования для «Северного потока», заявил представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

    «Я не могу пока вам сообщить о прогрессе», – сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры с Канадой, передает ТАСС.

    Напомним, Газпром 14 июня сообщил, что вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из Канады.

    Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    Газпром тогда снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens.


    В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
    		    21 июня 2022, 14:54
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Дарья Волкова

    «Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.

    «Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    «Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.

    «Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.  

    «Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.

    В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.

    «Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.

    «Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.

    «Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.

    Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.

    «Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.

    Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

    Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.

    Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

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    Шольц резко ответил на критику Украины
    		    21 июня 2022, 11:21
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Вера Басилая

    Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.

    «Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.

    Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

    Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.

    По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.

    Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.

    Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

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    Коментарии (28)
    Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
    		    22 июня 2022, 00:57
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.

    Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок». 

    Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.

    Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами.  Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.

    Напомним,  Германия столкнулась с  энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.

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    Канада подчеркнула важность санкций в проблеме турбин для «Северного потока»

    22 июня 2022, 00:09

    Текст: Антон Антонов

    В контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

    Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. 

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    Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
    		    22 июня 2022, 11:30
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    «Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.

    «Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.

    «Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.

    «Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.

    Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.

    Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.

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    Коментарии (4)
    Берлин задумался о «более сильной руке» для газового «армрестлинга» с Россией
    		    20 июня 2022, 09:20
    Фото: AP/TASS
    Текст: Вера Басилая

    Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России; происходящее похоже на армрестлинг, заявил в эфире канала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.

    «Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – цитирует РИА «Новости» Хабека.

    По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57% при требуемых 90%. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и «бережливостью».

     

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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    В Германии заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости граждан России

    20 июня 2022, 14:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    У российских граждан впервые конфисковали имущество в ФРГ, у них изъяли несколько квартир в Мюнхене, а также средства на банковских счетах, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру города.

    У россиян изъяли три квартиры и счет «для перевода арендной платы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    При этом имена владельцев не раскрываются, при этом указывается, что это – супружеская пара, в которой супруг – «член российской Госдумы», а его жена живет в Мюнхене.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад, где рассказала о беспрецедентно большом количестве жалоб от россиян за рубежом. 

    Коментарии (12)
    СМИ узнали о «тайных переговорах» России и Германии по Украине

    20 июня 2022, 02:43

    Текст: Ольга Иванова

    Германия выступает против «унижения» России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.

    По его мнению, об этом свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой, сообщает РИА «Новости».

    «Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию – что бы это ни значило», – рассказал Раф.

    Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

    Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.

    «Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – указал он.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    В Германии ради борьбы с Россией собрались выпустить «климатического убийцу»
    		    22 июня 2022, 10:29
    Фото: Charles Mostoller/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Из-за сокращения поставок российского газа немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики, пишет немецкая junge Welt. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.

    Мир переживает климатический кризис и буквально пылает, пишет Рафаэль Шмеллер. Во многих регионах Европы фиксируются новые температурные рекорды. В немецкой земле Бранденбург из-под контроля вышел лесной пожар. А Берлин только «усердно подливает масла в огонь», передает RT содержание публикации.

    На фоне сокращения газовых поставок из России министр экономики Германии Роберт Хабек, входящий в партию «Зеленых», собирается принять новые меры для уменьшения потребления голубого топлива. В частности, активнее использовать уголь для выработки электроэнергии. «Нужно продолжать сокращать потребление газа, также нужно закачать больше газа в хранилища, иначе зимой придется действительно туго», – подчеркнул Хабек.

    Как поясняет junge Welt, причина трудностей – в сокращении поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток». К тому же боевые действия на Украине и штрафные меры Запада привели к взрывному росту цен на энергоресурсы, что еще сильнее усугубляет ситуацию, констатирует автор публикации. «Расплачиваться за все это приходится в первую очередь малоимущим. Несмотря на все пакеты финансовой помощи, у них все равно не хватает денег на оплату счетов за газ и электричество», – говорится в статье.

    Хабек считает, что угольная энергетика – это выход из энергетического кризиса, и это «роковая весть» для климата, уверен автор. Ведь по сравнению с газом при использовании угля для выработки электричества выбрасывается гораздо больше углекислого газа. Но это еще не все, продолжает Шмеллер. Под предлогом боевых действий на Украине Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, собирается пересмотреть запрет на использование технологии фрекинга для добычи голубого топлива. «Научные исследования показывают, что при использовании современных стандартов безопасности фрекинг не наносит окружающей среде серьезного урона», – заявил председатель парламентской группы СвДП Торстен Хербст.

    В действительности же фрекинг – это настоящий «климатический убийца», подчеркивает автор. При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. К тому же фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод, о чем свидетельствует большое количество научных исследований. В одном из них говорится о том, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии. «Но Хабека и компанию, видимо, это не волнует. Похоже, что ради «победы над Путиным» они готовы допустить все – в том числе и климатический коллапс», – заключает Шмеллер.

    Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.

    Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.

    Отметим также, что, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.

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    Германия намерена объявить об аварийной ситуации из-за недостатка газа в стране
    		    21 июня 2022, 19:19
    Фото: Carsten Koall/DPA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

    Такой режим может быть введен из-за ситуации с недостаточными поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.

    Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

    Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.

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    Коментарии (23)
    Немцы посоветовали Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз
    		   20 июня 2022, 15:05
    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели немецкой газеты Die Welt обратились к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

    Ранее политик предложила воспользоваться «историческим моментом», чтобы предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, передает РИА «Новости».

    «Украина не является демократическим и правовым государством и ей не место в ЕС», – написал See-Hex.

    «Одно дело позволить Украине выиграть Евровидение из жалости. Принять их в ЕС из жалости стоит еще несколько сотен миллиардов», – возмутился Roger F.

    Еще несколько читателей указали не необходимость придерживаться правил, если речь идет о вступлении в ЕС.

    «Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые прекратят «спонтанную» наивность министра иностранных дел с помощью разума и политической дальновидности», – заявила Magdalena B.

    Кто-то в шутку заявил, что «историческим моментом» в этой истории будет распад ЕС, если такая страна как Украина будет принята в ЕС. 

    Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. 

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    Nafta: В Словакии могут начать разработку новых собственных месторождений газа

    21 июня 2022, 00:49

    Текст: Александра Юдина

    В Словакии могут начать разработку недавно открытых месторождений газа, они находятся в Трнавском крае на западе страны и содержат до 2 млрд кубометров газа, сообщила пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова.

    «Проведенные исследования говорят о том, что месторождение близ села Малженице в Трнавском крае может содержать до 2 млрд кубометров природного газа. Более точные показатели появятся с началом бурильных работ. Непосредственно добычу газа наша фирма способна начать через 2-3 года», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Согласно данным компании Nafta, найденные в республике месторождения газа способны обеспечить около 10% потребления этого вида топлива в стране, ныне этот показатель составляет 1%. Около 85% необходимых республике объемов газа поставляется в настоящее время из России.

    При этом отмечается, что планы Nafta по разработке новых месторождений газа уже сейчас наталкиваются на сопротивление экологических активистов, а также жителей Трнавского края, которые не хотят жить по соседству с бурильными вышками. В органы местной и центральной власти уже поступили от них первые протестные петиции.

    Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России. До этого Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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    В Кремле объяснили снижение объема прокачки газа через «Северный поток»

    20 июня 2022, 13:27

    Текст: Вера Басилая

    Европейцы не отдают ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, но Россия остается максимально надежным поставщиком газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», – цитирует ТАСС Пескова.

    Он пояснил, что турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а ранее компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными санкциями.

    «Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля.

    При этом он подчеркнул, что газ у России есть и готов к поставкам. «Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», – добавил Песков.

    Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

    Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

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    В ЕС разрешили угольные электростанции из-за риска нехватки газа
    		    20 июня 2022, 20:11
    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Без дополнительных мер Европе будет сложно заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.

    «Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей.

    По его словам, сейчас власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме. Так, в силу вступит антикризисный план, который предполагает отмену работ угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

    Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России. До этого Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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    Коментарии (21)
    Германия и Словакия не смогли договориться о поставке танков Украине
    		    21 июня 2022, 10:57
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Передача Украине тяжелых вооружений в рамках круговых поставок, планировавшихся Германией и Словакией, затягивается из-за отсутствия договоренности между Берлином и Братиславой, сообщает Business Insider.

    По данным издания, Словакия готовилась передать Киеву 30 танков Т-72 советского производства и получить взамен более современные танки из Германии. Но на прошлой неделе Братислава отказалась от круговых поставок, после того как Берлин предложил ей 15 танков «Леопард-2А4» в качестве компенсации. По мнению словацких властей, этого недостаточно для обороны страны, пишет Business Insider.

    Ранее Словакия подписала контракт с Украиной на поставку самоходных гаубиц Zuzana 2. Самоходные гаубицы Zuzana, выпуск которых налажен на оборонных заводах Словакии, имеют калибр 155 мм.

    Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой о поставках оружия. Хотя ряд стран начал поставлять Киеву отдельные виды вооружения, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз выступал с критикой в адрес Германии, обвиняя в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают. В Германии при этом объясняли отказ от поставок Украине танков недоверием Зеленскому.

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