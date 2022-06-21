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Объявлено о визите Лаврова в Иран 22 июня
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В среду глава МИД России Сергей Лавров посетит Иран, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На прошлой неделе о намерении Лаврова посетить Иран сообщил иранский МИД, но точная дата не называлась, передает ТАСС.
В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в котором высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление. 25 мая Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Российская и иранская стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».
В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
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«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов
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Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком».
«Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. – прим. ВЗГЛЯД), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», – приводит РИА «Новости» слова наемника.
По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы, заявив, что украинцам ничего не светит, «если они собираются и дальше воевать точно так же».
Ранее осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.
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Шольц резко ответил на критику Украины
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Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Посол: Британия направила РФ высокомерную ноту по приговоренным в ДНР к смерти наемникам
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Лондон обратился к Москве по осужденным в Донецкой народной республике британским наемникам, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», – заявил посол в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный характер.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Депутат ДНР Андрей Луговой заявил, что осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих.
Путин: Россия станет еще сильнее
Российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, от чего сама Россия станет еще сильнее, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
«Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее», – цитирует президента РИА «Новости».
Также в ходе встречи Путин заявил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи Путина с выпускниками военных вузов выступит и министр обороны Сергей Шойгу.
Рогозин оценил ситуацию с космическими двигателями у США
Только четыре двигателя РД-181 осталось у США, с их помощью можно запустить два грузовых космических корабля Cygnus, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Напоминаю, что Роскосмос в ответ на американские санкции прекратил поставку наших ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares [«Антарес»], которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который вчера дал неприятный сбой. У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus», – написал Рогозин в Telegram-канале.
В госкорпорации считают, что США придется обратиться к России с просьбой о возобновлении поставок двигателей, если у них не получится адаптировать Cygnus к новому носителю.
«По сути США нужна адаптация корабля Cygnus под новый носитель, что займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств, или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.
Ранее НАСА сообщило, что американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 23 июня. Перед этим он должен был скорректировать орбиту станции. Однако коррекция высоты орбиты МКС, которая должна была пройти вечером 20 июня, была прервана. Ошибку американского корабля пришлось исправлять Роскосмосу.
Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной
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Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.
Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.
Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.
Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.
После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.
В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».
На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.
Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.
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Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
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Литва расширила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград
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Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы сегодня можно перевозить только морем», – рассказали в пресс-службе «Интерфаксу».
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области. Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
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Золото могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.
Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.
В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».
Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около трех тонн металла из России, это составило 2% всего импорта золота.
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Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе
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Ракетными войсками и артиллерией поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.
Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка ДНР, Долгенькое и Топольское Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.
«В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери.
В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав», – сообщил Конашенков.
«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую».
В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.
«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.
Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых – в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.
Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.
При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил.
По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.
В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.
Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Ониксами» уничтожена станция управления «Байрактарами» в Одесской области.
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В Китае назвали два козыря России против санкций
Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.
По его словам, Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и сейчас общие показатели экономики страны не имеют никаких проблем.
«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие», – заявил Сюй Полин в беседе с порталом «Гуаньча», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в то время когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.
Ранее гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
До этого в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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Украинские резервисты сдались без сопротивления под Северодонецком
Под Сиротино в пригороде Северодонецка девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления.
Среди сдавшихся – трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем – в Харькове, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
До этого посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.
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Главред «Новой газеты» продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов
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Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в понедельник за 103,5 млн долларов, сообщает медиацентр New York Times.
Отмечается, что перед началом аукциона обладателя премии переспросили, готов ли он расстаться со своей наградой, на что тот ответил утвердительно. Ставки начались с 700 тыс. долларов, однако уже за несколько минут предложение за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов. После суммы в 16,6 млн долларов неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.
Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.
Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу
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Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.
При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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