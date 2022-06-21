Шойгу напомнил офицерам об ответственности за безопасность Родины

Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на торжественном приеме в Кремле в честь выпускников высших военных учебных заведений.

«Среди присутствующих здесь офицеров есть те, кто получил боевой опыт, не понаслышке знает, что такое преданное служение Отечеству и верность присяге. В ближайшее время на ваши плечи ляжет серьезная нагрузка по руководству подразделениями, частями и соединениями, их всестороннему обеспечению. Именно вам предстоит определять завтрашний день наших Вооруженных сил», – цитирует ТАСС Шойгу.

Он подчеркнул, что «руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами».

По словам министра, российские военнослужащие самоотверженно, зачастую ценой собственной жизни отстаивают национальные интересы, как на своей территории, так и за ее пределами. «Они участвуют в специальной военной операции по освобождению республик Донбасса, сражаются с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и Приднестровье, являются гарантом мира в Абхазии и Южной Осетии», – перечислил министр обороны.

Шойгу напомнил выпускникам вузов об ответственности за подчиненных и технику.

«В вашем арсенале – фундаментальная подготовка, ценные, порой уникальные навыки и умения. Совсем скоро вы приступите к практической деятельности, которая, несомненно, сопряжена с высокой личной ответственностью за жизнь и здоровье подчиненных, сохранность вооружения, военной и специальной техники. И это ваш осознанный выбор – выбор патриотов, для которых главная задача в жизни – защита Родины», – цитирует РИА «Новости» министра.

По данным Минобороны России, летом этого года в 36 военных вузах завершат обучение почти 14 тыс. офицеров, из них более 1 тыс. офицеров – слушателей по программам магистратуры и почти 13 тыс. офицеров-лейтенантов – по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.

Среди популярных специальностей – военные летчики и штурманы, десантники, моряки, разведчики и танкисты. Наиболее востребованными оказались командные вузы Сухопутных войск и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Минобороны РФ отмечает большой интерес к профессии военного моряка, а также к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.