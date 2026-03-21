Суд арестовал мужчину за убийство военного полицейского в Липецке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд Липецка арестовал мужчину из Чаплыгинского района, который открыл огонь по сотрудникам военной полиции, передает РИА «Новости». В прокуратуре уточнили, что Правобережный районный суд города, учитывая мнение прокурора, выбрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным следствия, инцидент произошел, когда сотрудники военной полиции прибыли для исполнения своих должностных обязанностей. Мужчина из Чаплыгинского района начал стрелять по правоохранителям, в результате чего один из них получил смертельное ранение в шею и скончался на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

