Предложено ввести тестирование в ГИБДД для управления электросамокатом

В России следует ввести обязательное тестирование в ГИБДД на вождение для водителей электросамокатов, считает замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков. По его словам, в тестировании должны быть в том числе вопросы о скоростных ограничениях для данного вида транспорта.

«Стоит задуматься о вводе обязательного тестирования на право управления такими устройствами. Каждый водитель электросамоката должен с легкостью отвечать на вопросы: как на самокате пересечь пешеходный переход, как вести себя, если на тротуаре многолюдно, как припарковать самокат, какие скоростные и возрастные ограничения существуют в твоем городе. Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование», – приводит его слова РИА «Новости».

Водители колесных средств передвижения должны четко знать свои права и обязанности, находясь в любом российском городе, также отметил он.

Ранее Верховный суд позволил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Такое решение было принято после иска Давида Чепечана, который попал в аварию с одним из таких устройств. В результате аварии водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что если владельцев самокатов и других СИМ обязать наравне с другими участниками движения получать специальные водительские права, то тогда им будет разрешено ездить по проезжей части, чего ни в коем случае нельзя допустить. При этом эксперт уверен, что электросамокаты должны быть зарегистрированы на случай, если их владелец станет участником ДТП.