ВС России позволил относить электросамокаты к транспортным средствам

Верховный суд разрешил относить электрические самокаты к транспортным средствам после иска от Давида Чепечана, который попал в аварию с одним из таких устройств.

Чепечан при повороте налево столкнулся с электросамокатом, в результате чего водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, передает РАПСИ.

Чепечан дошел до Верховного суда с требованием признать самокат транспортным средством. По его мнению, к транспортным средствам должны быть отнесены лишь такие источники передвижения, на управление которыми законом предусмотрено получение специального права.

В соответствии с позицией Пленума Верховного суда, источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека.

С учетом того, что норма не содержит исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в процессе деятельности, вправе признать источником повышенной опасности иную деятельность, не указанную в перечне, отмечает издание.

Поскольку исчерпывающий перечень всех возможных видов средств передвижения не установлен и не может быть установлен, соотнесение электросамокатов к тем или иным транспортным средствам сопряжена с оценкой соответствия конкретного электросамоката требованиям к колесным транспортным средствам, отметил представитель правительства России в Верховном суде Гайк Марьян.

Он указал, что субъектом преступлений по ДТП может быть не только сдавший экзамены водитель, но и любой участник дорожного движения.

Ранее в МВД сообщали, что в России за девять месяцев 2021 года произошло более 400 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 51,27% больше, чем в 2020 году.

Министерство транспорта предоставляло финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час.