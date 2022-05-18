Автомобилисты России выступили против выдачи водительских прав владельцам электросамокатов

Если владельцев самокатов и других СИМ обязать наравне с другими участниками движения получать специальные водительские права, то тогда им будет разрешено ездить по проезжей части, чего ни в коем случае нельзя допустить, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующее предложение сенатора Александра Башкина.

Член Совета Федерации Александр Башкин предложил обязать всех граждан, имеющих электросамокаты или другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), сдавать экзамен на знание ПДД для получения права на управление транспортным средством, передают РИА «Новости».

«На мой взгляд, совершенно точно эти электросамокаты должны быть зарегистрированы, а их владельцы обязаны приобретать полис ОСАГО. Это крайне важно. То есть, когда они становятся виновниками ДТП, то надо, чтобы они несли за это ответственность также, как и другие участники дорожного движения», – говорит Похмелкин.

Что касается сдачи экзамена для получения разрешения управлять устройствами СИМ, то это, по мнению эксперта, спорный вопрос. А все потому, что если такие водители наравне с другими участниками движения будут получать специальные водительские права, то тогда им будет разрешено ездить по проезжей части, чего ни в коем случае нельзя допустить.

«Я против, чтобы их вообще выпускать на дорогу. Я считаю, что на электросамокатах можно ездить только по специальным дорожкам. Причем не по пешеходной зоне, так как для пешеходов они также опасны, а по велосипедной. А если мы их выпустим на дорогу – это может закончиться кошмаром, у них даже нет шлема и иной защиты», – рассуждает собеседник.

Ранее Верховный суд позволил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Такое решение было принято после иска Давида Чепечана, который попал в аварию с одним из таких устройств. В результате аварии водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.