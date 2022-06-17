Путин заявил о признании за рубежом карты «Мир»

Президент России Владимир Путин заявил, что карта платежной системы «Мир» шаг за шагом получает все больше признания за переделами России.

«Отмечу и платежную систему карты «Мир», которая успешно заменила на внутреннем рынке VISA и Master Card, а теперь расширяет свою географию и шаг за шагом получает международное признание», – сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня, передает РИА «Новости».

Так, в начале июня у российских туристов появилась возможность беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.

В начале марта компания Apple заявила о прекращении работы платежного сервиса Apple Pay. После этого российские пользователи подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит ушедшие из России американские платежные системы.