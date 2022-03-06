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Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard. Подробности...
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Какие страны будут признаны недругами России

Россия начинает выстраивать отношения со странами в соответствии с новой реальностью Kremlin Pool/Global Look Press
Власти России по поручению Владимира Путина составляют список недружественных стран. Впервые такая формулировка прозвучала год назад и стала ответом на санкции Запада и развязанные им дипломатические скандалы. Тогда недругами были признаны США с Чехией. Однако новый список не будет иметь с прежним ничего общего, говорят эксперты. За последние десять дней миропорядок изменился и Россия будет иначе выстраивать отношения с западным миром. Подробности...
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
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Украина оправдает военное поражение «предательством» НАТО

Евроатлантическая поддержка Украины оказалась фикцией Zuma/ТАСС
Зеленский признался, что обманулся в своих надеждах относительно НАТО: альянс не ввел бесполетную зону над страной, а помог только дизтопливом. С критикой в адрес блока разразился и глава МИД Кулеба. На фоне появившихся сообщений в западных СМИ о планах эвакуировать Зеленского в Польшу для руководства партизанской войной в изгнании, похоже, в военном поражении Украины уже никто не сомневается. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
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Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 9 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

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    Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

    MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие
    		   6 марта 2022, 19:52
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard.

    Платежные системы MasterCard и Visa приостанавливают работу на территории России. Решение вступает в силу, как следует из заявления Visa, с 10 марта, хотя платежные системы оставляют за собой право сделать это раньше. Новость появилась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился по видеосвязи с законодателями США и попросил их прекратить операции обеих компаний в России.

    В заявлении Visa говорится, что транзакции прекратятся «в ближайшие дни». «Мы сожалеем о том влиянии, которое это окажет на наших уважаемых коллег, а также на клиентов, партнеров, продавцов и держателей карт, которых мы обслуживаем в России», – заявил гендиректор Visa Эл Келли.

    В пресс-релизе MasterCard содержится аналогичное сообщение, в котором отмечается, что компания приостанавливает обслуживание в России и что ее решение не было принято «легкомысленно».

    Уход MasterCard и Visa означает, что все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт этих платежных систем, прекратят работать за пределами страны, например, в интернет-магазинах, а любые карты, выпущенные за пределами России, больше не будут работать внутри РФ. Выезжающим за границу придется брать с собой наличную валюту или карту «Мир», которую принимает Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Кипр. За последние несколько дней клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее.

    Также можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay (китайская платежная система, в которой расчеты происходят в юанях, конвертация рублей проводится по курсу выпустившего карту банка). Она будет приниматься как в России, так и в 180 странах. Ее выпускают несколько российских банков, к ним уже намерены присоединиться Сбербанк, «Тинькофф» и «Альфа-банк». Кроме UnionPay есть и другие платежные системы, такие как японская JCB или американская American Express, но она, предупреждают эксперты, может в любой момент последовать примеру MasterCard и Visa.

    Владельцы карт MasterCard и Visa внутри страны смогут по-прежнему снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться в оффлайн-магазинах и интернет-магазинах до истечения срока их действия (Альфа-банк решил продлить срок действия всех карт Visa и MasterCard до конца 2028 года несмотря на то, что карты перевыпускаются раз в три года). Интернет-магазин Ozon сообщил, что россияне смогут оплачивать покупки картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками.

    Кроме того, как пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК), даже не нужно идти в банк, чтобы перевыпускать карты Visa и MasterCard на другой платежной системе. По мере истечения срока их действия банк сделает плановый перевыпуск новой карты на базе системы «Мир»: «Карту «Мир» можно выпустить как на пластиковом носителе, так и без него. Цифровую карту «Мир» можно загрузить в мобильный платежный сервис MirPay, который доступен для смартфонов на Android от версии 6.0 с поддержкой NFC.

    Но владельцам карт Visa и MasterCard в России придется отказаться от оплаты с помощью приложения Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Samsung Pay и Sber Pay для Android. Возможность пользоваться контактной или бесконтактной оплатой картами остается в полном объеме на всей территории России. Тем, кто не привык расплачиваться с помощью телефона, придется установить приложение MirPay. К этой системе подключены более 80 российских банков.

    Председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева уверена, что с переходом на приложение MirPay никаких проблем с бесконтактной оплатой смартфоном с NFC не будет. «Через приложение MirPay я рассчитывалась с помощью iPhone в Крыму, а это вообще санкционный регион. Поэтому никаких сложностей внутри России с бесконтактными платежами вообще не должно быть. За рубежом, где принимаются карты «Мир», проблем тоже не будет», – говорит Обаева.

    В самом незавидном положении оказались российские туристы за рубежом. Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев пояснил, что россияне могут успеть снять деньги, пока их карты еще принимают. Других способов получить за границей доступ к сбережениям после отключения платежных систем у них не будет. «Понятно, что наши туристы попали в неприятную ситуацию. Произошедшее бьет по доверию западной финансовой системе. Но в принципе, с учетом геополитической ситуации и пандемии нужно было думать о возможных рисках, когда ехали за границу», – уверен аналитик.

    Обаева тоже считает, что россиянам за рубежом необходимо как можно скорее снять наличные в необходимом объеме. Однако возможны проблемы, если счет открыт в банке, который попал под санкции, например, ВТБ. «Если у туристов уже нет денег, то родственники могут перевести им средства через Western Union. Также можно попробовать связаться с банком в России и выпустить виртуальную карту с UnionPay для телефона. Только проблема в том, что не во всех европейских странах есть бесконтактная оплата телефоном, это только Россия впереди планеты всей. Возможно, есть способы получить реальную карту, но этот вопрос нужно решать с банком», – говорит Обаева.

    О возможности ухода из России Visa и MasterCard начали говорить в 2021 году, напомнил Разуваев. «Если раньше карты «Мир» воспринимали как средство для получения пенсии и расчета с госорганизациями, то постепенно эти карты начали получать, чтобы обезопасить себя», – подчеркнул эксперт.

    Аналитик прогнозирует, что уже в этом календарном годе резервы ЦБ будут разморожены и Visa и MasterCard «вернутся» в Россию. А пока убытки понесут западные инвестфонды, которым будет проблематично получать дивиденды со своих российских активов. «Любая военная операция заканчивается миром и маятник пойдет назад. Наши граждане начали массово переходить на карты «Мир», надо было делать это раньше, сразу после крымских событий. Теперь число стран, где будут приниматься карты «Мир», начнет расти. Поэтому после возвращения Visa и MasterCard потеряют долю своих клиентов», – уверен Разуваев.

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