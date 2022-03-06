Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard.

Платежные системы MasterCard и Visa приостанавливают работу на территории России. Решение вступает в силу, как следует из заявления Visa, с 10 марта, хотя платежные системы оставляют за собой право сделать это раньше. Новость появилась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился по видеосвязи с законодателями США и попросил их прекратить операции обеих компаний в России.

В заявлении Visa говорится, что транзакции прекратятся «в ближайшие дни». «Мы сожалеем о том влиянии, которое это окажет на наших уважаемых коллег, а также на клиентов, партнеров, продавцов и держателей карт, которых мы обслуживаем в России», – заявил гендиректор Visa Эл Келли.

В пресс-релизе MasterCard содержится аналогичное сообщение, в котором отмечается, что компания приостанавливает обслуживание в России и что ее решение не было принято «легкомысленно».

Уход MasterCard и Visa означает, что все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт этих платежных систем, прекратят работать за пределами страны, например, в интернет-магазинах, а любые карты, выпущенные за пределами России, больше не будут работать внутри РФ. Выезжающим за границу придется брать с собой наличную валюту или карту «Мир», которую принимает Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Кипр. За последние несколько дней клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее.

Также можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay (китайская платежная система, в которой расчеты происходят в юанях, конвертация рублей проводится по курсу выпустившего карту банка). Она будет приниматься как в России, так и в 180 странах. Ее выпускают несколько российских банков, к ним уже намерены присоединиться Сбербанк, «Тинькофф» и «Альфа-банк». Кроме UnionPay есть и другие платежные системы, такие как японская JCB или американская American Express, но она, предупреждают эксперты, может в любой момент последовать примеру MasterCard и Visa.

Владельцы карт MasterCard и Visa внутри страны смогут по-прежнему снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться в оффлайн-магазинах и интернет-магазинах до истечения срока их действия (Альфа-банк решил продлить срок действия всех карт Visa и MasterCard до конца 2028 года несмотря на то, что карты перевыпускаются раз в три года). Интернет-магазин Ozon сообщил, что россияне смогут оплачивать покупки картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками.

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Кроме того, как пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК), даже не нужно идти в банк, чтобы перевыпускать карты Visa и MasterCard на другой платежной системе. По мере истечения срока их действия банк сделает плановый перевыпуск новой карты на базе системы «Мир»: «Карту «Мир» можно выпустить как на пластиковом носителе, так и без него. Цифровую карту «Мир» можно загрузить в мобильный платежный сервис MirPay, который доступен для смартфонов на Android от версии 6.0 с поддержкой NFC.

Но владельцам карт Visa и MasterCard в России придется отказаться от оплаты с помощью приложения Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Samsung Pay и Sber Pay для Android. Возможность пользоваться контактной или бесконтактной оплатой картами остается в полном объеме на всей территории России. Тем, кто не привык расплачиваться с помощью телефона, придется установить приложение MirPay. К этой системе подключены более 80 российских банков.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева уверена, что с переходом на приложение MirPay никаких проблем с бесконтактной оплатой смартфоном с NFC не будет. «Через приложение MirPay я рассчитывалась с помощью iPhone в Крыму, а это вообще санкционный регион. Поэтому никаких сложностей внутри России с бесконтактными платежами вообще не должно быть. За рубежом, где принимаются карты «Мир», проблем тоже не будет», – говорит Обаева.

В самом незавидном положении оказались российские туристы за рубежом. Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев пояснил, что россияне могут успеть снять деньги, пока их карты еще принимают. Других способов получить за границей доступ к сбережениям после отключения платежных систем у них не будет. «Понятно, что наши туристы попали в неприятную ситуацию. Произошедшее бьет по доверию западной финансовой системе. Но в принципе, с учетом геополитической ситуации и пандемии нужно было думать о возможных рисках, когда ехали за границу», – уверен аналитик.

Обаева тоже считает, что россиянам за рубежом необходимо как можно скорее снять наличные в необходимом объеме. Однако возможны проблемы, если счет открыт в банке, который попал под санкции, например, ВТБ. «Если у туристов уже нет денег, то родственники могут перевести им средства через Western Union. Также можно попробовать связаться с банком в России и выпустить виртуальную карту с UnionPay для телефона. Только проблема в том, что не во всех европейских странах есть бесконтактная оплата телефоном, это только Россия впереди планеты всей. Возможно, есть способы получить реальную карту, но этот вопрос нужно решать с банком», – говорит Обаева.

О возможности ухода из России Visa и MasterCard начали говорить в 2021 году, напомнил Разуваев. «Если раньше карты «Мир» воспринимали как средство для получения пенсии и расчета с госорганизациями, то постепенно эти карты начали получать, чтобы обезопасить себя», – подчеркнул эксперт.

Аналитик прогнозирует, что уже в этом календарном годе резервы ЦБ будут разморожены и Visa и MasterCard «вернутся» в Россию. А пока убытки понесут западные инвестфонды, которым будет проблематично получать дивиденды со своих российских активов. «Любая военная операция заканчивается миром и маятник пойдет назад. Наши граждане начали массово переходить на карты «Мир», надо было делать это раньше, сразу после крымских событий. Теперь число стран, где будут приниматься карты «Мир», начнет расти. Поэтому после возвращения Visa и MasterCard потеряют долю своих клиентов», – уверен Разуваев.

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