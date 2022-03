ЦБ России из-за санкций сократил объем публикаций отчетности банков Эксперт прокомментировал ограничение работы Visa и Mastercard в России 6 марта 2022, 10:52 Текст: Кристина Цыцура

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как отразится на жизни граждан России приостановка работы Visa и Mastercard. По словам экономиста, ограничение работы систем не окажет никакого влияния на экономику страны. «Речь идет не об отключении системы как таковой, с системой работают отдельные банки. То есть отдельные банки используют эту систему для выпуска своих карт, которыми снабжают своих клиентов», – приводит слова эксперта RT. Ограничения коснутся лишь отдельных банков. Но, так как они работают внутри страны, то подчиняются законодательству и используют эту систему внутри России, поэтому Visa и Mastercard не могут диктовать свои условия. Ограничения на работу распространяются только на карты, выпущенные в России, если люди попытаются использовать их за рубежом. Напомним, платежные системы Mastercard и Visa 5 марта сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.

Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации 5 марта 2022, 14:05

Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, также это подтвердили источники издания Obozrevatel. Дубинский сообщил в Telegram, что Киреев подозревался в госизмене. «В период с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund», – написал депутат. Официального подтверждения этой информации пока нет. Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник. Затем сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме. Политолог назвал цель нападок Зеленского на США и НАТО 5 марта 2022, 16:04

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Зеленский своими претензиями к НАТО и США пытается вовлечь их в войну против России, но Запад на это не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной. «Складывается ощущение, что Зеленский делает заявления как будто в состоянии измененного сознания. В рамках одного заявления он сначала говорит о гуманитарных коридорах, а затем взывает к мирным жителям осажденных городов не уезжать, а взять оружие в руки и сражаться», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По словам политолога, такие заявления говорят и о том, что Зеленский не собирается объявлять капитуляцию, несмотря на понимание того, что Запад на помощь не придет. «Своими «наездами» на США и НАТО Зеленский призывает закрыть воздушное пространство над Украиной. Хотя Белый дом, Пентагон и Североатлантический альянс указывают, что это означало бы прямую войну Запада с Россией, причем – ядерную. Никто на это никогда не пойдет», – подчеркнул собеседник. Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес Североатлантического альянса. «НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы украинского государства. «Все, на что способен был альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – добавил Зеленский. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость. Дипломат также указал, что Североатлантический альянс оказался не таким, каким украинцы его себе представляли, сообщает РИА «Новости». Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Под Мариуполем нашли лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов 5 марта 2022, 20:48

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем. Лаборатория по изготовлению наркотических веществ найдена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, ранее там располагались базы запрещенного в России «Правого сектора*», передает РИА «Новости». При этом в соседнем освобожденном поселке найдена такая же нарколаборатория, в ней – порошки, препараты, шприцы, колбы, представляющие собой небольшой производственный комплекс. Один из военнослужащих ДНР сообщил, что эти наркотики – «причина тупости, слабоумия и отваги» украинских националистов. Ранее Минобороны России сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины. Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров. До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Российские долги недружественным кредиторам разрешили платить в рублях 6 марта 2022, 00:31

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Организации смогут выплачивать долги в рублях, если эти обязательства в конечном счете являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран, либо в «ином порядке», который определяют ЦБ (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в сообщении на сайте Кремля. Указ распространяется на обязательства в размере более 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца. Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями. Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену 5 марта 2022, 21:59

Фото: Кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ. «Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк. «Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»... И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости». Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – пояснил Косяк. Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере. В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР. Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни. В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек. Ветеринар назвала варианты замены импортных кормов для животных 5 марта 2022, 19:40

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В случае прекращений поставок иностранных кормов для животных в Россию, возможен дефицит диетологических кормов, с остальными классами питания для животных проблем быть не должно, сказала газете ВЗГЛЯД ветеринар-диетолог Анна Суаро. После того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, многие западные страны объявли о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний, в том числе транспортных. А введенные против банков санкции сделали невозможными осуществление платежей за границу. В результате были нарушены логистические схемы поставок испортных кормов для животных. «Насчет диетологических кормов, которые даются животным при заболевании почек, печени и так далее, что очень важно и волнует владельцев, у нас в России их нет. Есть только одна фирма «Winner» от компании Мираторг, которая выпустила корм для почечников и животных с заболеванием ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), но больше у них ничего нет. И то, эти корма очень сложно найти», – говорит Суаро. В связи с этим, продолжает ветеринар, с точки зрения диетологии животных, Россия может оказаться «в печальной ситуации», если иностранные производители все-таки не смогут наладить поставки кормов обходными путями. «С рядом иностранных компаний я буквально на днях связывалась, и они сказали, что поставки будут, но, возможно, небольшими партиями. И с логистикой большая проблема. Но, опять же, обещают, что наладят и все будет», – рассказывает специалист. Что касается повседневных кормов европейских марок, то они производятся в России, поэтому никакого дефицита быть не должно, продолжает собеседница. Кроме того, на рынке присутствует достаточно большой выбор хороших отечественных кормов. Однако класса «холистик» (корма, сделанные из продуктов, пригодных в пищу человеку) в русском сегменте практически нет, говорит эксперт. «Я позавчера изучила ряд российских марок, которые могут в принципе по составу претендовать на корм супер-премиум класса, чтобы стать в случае чего заменой импортным. Но сейчас у диетологов не очень много опыта работы с отечественными кормами, потому что в основном запросы у владельцев были по зарубежным кормам. Поэтому отзывы по ним собрать сложно, на это понадобится время», – рассказывает Суаро. С кормами эконом-класса дела в России обстоят намного проще, их выбор очень широк, делится специалист. Однако их усвояемость у животных не очень хорошая, поэтому такие корма не рекомендуют использовать. Но хорошей альтернативой зарубежным кормам может стать натуральное питание. Правда, самостоятельно подобрать питомцу сбалансированный рацион очень сложно, предупреждает эксперт. Такое питание также может быть диетологическим, но есть риск того, что животное откажется его есть. И на приготовление такой пищи необходимо время, которым располагают не все работающие россияне. Но если хозяин все-таки намерен переводить свое животное на «натуралку», то следует делать это под наблюдением ветеринара. «Что касается правильного перевода на другой корм, то, например, кошкам вообще голодать нельзя, так как у них может образоваться липидоз печени. Поэтому схема «день не поест, два не поест, а на третий съест» – не подойдет. Поэтому, если кот отказывается от нового корма, да и к собакам это относится, нужно увеличить вкусовую привлекательность еды, добавив в сухой корм консервов, либо чуть-чуть подогреть влажный корм, а также можно менять вкусы», – делится ветдиетолог. При этом она обращает внимание на то, что у всех кормов разная жирность, количество протеина и углеводов. Поэтому менять корма и вкусы следует постепенно: резкая смена марки корма или даже его вкуса может привести к панкреатиту у питомца. «Поэтому переводим животное за 7–10 дней. В первый – второй, даем 25 % нового корма и 75 % старого, в третий – четвертый – 50 на 50, пятый – шестой – 75 на 25, где большее количество – новый корм. И только на седьмой день полностью даем новый. Далее, можно корма смешивать, либо просто давать новый и старый (пока тот не закончится) в разное кормление», – заключила Суаро. Ранее СМИ сообщили, что в связи с началом военной операции на Украине, Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России участвовать в международных выставках. Кроме того, кошек из России нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что такое решение организации коснется незначительного числа российских заводчиков, добавив, что существует большое количество других международных организаций. Двукратную олимпийскую чемпионку из США задержали с наркотиками в Шереметьево 5 марта 2022, 13:12

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская баскетболистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр Бриттни Грайнер была арестована в Подмосковье. Таможенники в Шереметьево нашли наркотики в ее багаже, сообщили в пресс-службе ФТС. «В феврале 2022 года спортсменка, прилетевшая в Москву из Нью-Йорка, прошла через «зеленый» коридор. Служебная собака Шереметьевской таможни обозначила, что в ручной клади гражданки США возможно находятся наркотики. Просканировав сумку, таможенники обратили внимание на вейпы. Эксперты установили, что в картриджах к ним содержится жидкость с гашишным маслом», – передает пресс-служба ФТС в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в отношении гражданки США возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в значительном размере. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия. Отметим, что с 2015 года Грайнер выступает за клуб «УГМК» (Екатеринбург). Напомним, в 2019 году Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания» 5 марта 2022, 23:11 Текст: Елизавета Булкина

Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания. В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины». В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину». Ранее в субботу депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании по подозрению государственной измене. Эксперт рассказал о провале идеи ЕС поделиться истребителями с Украиной 5 марта 2022, 15:40

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Словаки, поляки и болгары не идиоты, чтобы отправлять свои боевые самолеты на Украину, потому что эти самолеты стоят у них на вооружении и им нечем их заменить», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в ВСУ заявляли, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов. Однако Польша и Словакия опровергли данную информацию. «Сообщение ВСУ с самого начала было фейком. Вопрос заключался даже в том, где бы они эти самолеты применяли, когда все воздушное пространство над Украиной находится под контролем России. Это даже Зеленский знает, который обвиняет НАТО в том, что они не обеспечили бесполетную зону над страной», – считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Воздушное пространство контролируется только двумя видами вооружений – комплексами ПВО и самолетами-истребителями. Нахождение любого инородного объекта в воздушном пространстве Украины – самолета или самолета-разведчика – будет расценено как враждебное, техника будет уничтожена», – объяснил эксперт. Он также обратил внимание на то, что иностранные самолеты-разведчики летают сейчас только по польско-украинской границе. «Над территорией Украины не летают даже дроны Global Hawk и так далее, которые раньше практически не выходили из воздушного пространства страны», – уточнил собеседник. По словам Леонкова, боевые самолеты нужны самим Словакии, Болгарии и Польше. «Они же не идиоты, чтобы поставлять эту технику Украине. Она находится у них на вооружении, а заменить ее нечем. Зачем платить деньги за новую технику, когда у вас есть исправные самолеты? К тому же они прекрасно понимают, что любая техника, которая отправится на Украину, будет уничтожена», – пояснил эксперт. «Иначе поступают Великобритания и США – они отправляют на Украину вооружение, которое через год должно быть списано и уничтожено. Для них это дешевый способ утилизации своего неликвида, да еще и заработка денег», – заключил собеседник. В субботу стало известно, что Словакия не планирует передавать самолеты Украине. Об этом заявили в Минобороны республики. «Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря словацкого Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. Напомним, во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Позже Польша и Болгария отказались передавать боевые самолеты Украине. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для того, чтобы срочно предоставить Украине оставшиеся со времен Варшавского договора МиГ-29, имеющиеся на вооружении Болгарии, Словакии, Польши, этим странам надо изъять их из ВВС. Их невозможно просто откуда-то вынуть волшебным образом – каждая такая машина наперечет. При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине боевые самолеты. Эксперт: Развеян миф о миллиардах Путина и яхтах за границей 5 марта 2022, 21:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

После введения персональных санкций против Владимира Путина и российских бизнесменов ни одна страна не смогла представить ни одного свидетельства о якобы принадлежащих российскому президенту заграничных счетах, недвижимости и яхтах, сообщил политолог Павел Данилин. Данилин рассказал, что в свое время на деньги экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского продвигалась идея о том, что Путин – якобы ставленник олигархов. Позже, по его словам, к этой задаче подключился Алексей Навальный. «Так вот, сегодня последние скептики, уверовавшие в этот бред, наконец, раскрыли глаза на реальность. Ни одна страна в мире, которая ввела против нас санкции – не смогла представить ни одного свидетельства о миллиардах, якобы принадлежащих Путину, о его особняках и яхтах. Ничего. Никто», – написал политолог в своем Telegram. Он также добавил, что не подтвердилась и теория про «ставленника олигархов»: «Кто пострадал больше всего? Олигархи и их обслуга. Кому Путин 14 лет подряд говорил: храните деньги и держите имущество в России? Олигархам и их обслуге. Так что, принимая решение о защите русских, Путин так и слушал олигархов? Нет, конечно». Политолог Алексей Мартынов также отметил, что «в среде фрондирующих неоконов и старорежимных придворных из 90-х» бытовало мнение о том, что якобы все «решения на высшем уровне принимаются в интересах олигархов и приятелей-бизнесменов президента». «Так вот, все события последних недель прямо указывают на то, что это не так! Практически все серьезные бизнесмены и компании под санкциями. Идет конфискация их зарубежного имущества. Прям экспроприация какая-то. И кстати как вдруг выпукло и предельно ясно стало кто есть кто», – написал он в Telegram.



«А для Путина интересы страны, России, превыше всего. В том числе и приятелей-бизнесменов», – отметил Мартынов. Напомним, что после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России. Так, США объявили о санкциях против Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России. Также персональные санкции консулись ряда крупных российских бизнесменов и повлекли арест их собственности за рубежом. Российский посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне 5 марта 2022, 22:29

Фото: Aaron Chown/РА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Отобрать особняки в Лондоне, которые принадлежат гражданам России, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил российский посол Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет», – передает его слова РИА «Новости». Ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов, как заявили в Лондоне. В Кремле заверили в ответной реакции на экономический бандитизм других стран 5 марта 2022, 13:23

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Экономический бандитизм со стороны других государств требует от России соответствующей реакции, планы по поддержке экономики сейчас верстаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция», – цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле возможной и такую меру. По его словам, планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, в том числе идут ежедневные консультации правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что ситуация в экономике сейчас экстраординарная, и она требует экстраординарных мер. «Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста», – уверен Песков. По словам представителя Кремля, наступит пора, когда иностранные компании «снова вернутся на [российский] рынок и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и восстанавливать свои позиции». Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на таблицу под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщила, что власти России обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного ПО. Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда 6 марта 2022, 05:54 Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости». Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности». Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина. В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком». Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине. СМИ: Абрамович намерен создать Континентальную футбольную лигу 5 марта 2022, 20:28 Текст: Вера Басилая

Российский миллиардер Роман Абрамович может создать Континентальную футбольную лигу, сообщает Inc News со ссылкой на журналиста Euronews Сайду Перейру. Предполагается, что в лигу потенциально могут войти лучшие команды России, Китая, Сербии, Израиля, Болгарии. Также планируется участие коллективов Беларуси, Казахстана, Финляндии, передает Inc News. Ранее Роман Абрамович заявил, что решил продать английский футбольный клуб «Челси», основать благотворительный фонд, средства которого пойдут на помощь жертвам войны на Украине. Российская армия взяла под контроль базу украинских военных в Херсонской области 5 марта 2022, 21:12

Фото: Кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярёв

Российские военные установили контроль над базой ВСУ в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. «Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ведомство опубликовало видеозапись с базы. В числе найденных трофеев – танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, БМП, машины «Урал», склад с боеприпасами, включая мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, ракетные снаряды для систем залпового огня, фугасные снаряды. Всего было найдено более 4,5 тыс. тонн боеприпасов. Предположительно, в этом месте велась подготовка разных подразделений: морской пехоты, саперов, связистов, танкистов и артиллеристов. «На базе могло размещаться около 4 тыс. бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», – заключили в министерстве. Ранее Минобороны сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины. Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров. До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.