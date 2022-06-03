У россиян появилась возможность использовать карту «Мир» почти во всех отелях Турции

Российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«На днях общалась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту «Мир», – передает ТАСС ее слова.

По ее словам, Ростуризм рассчитывает, что до конца 2022 года карту «Мир» будут принимать в основных популярных для отдыха россиян странах.

«Одно из ключевых направлений работы Ростуризма на международном треке – содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом, чтобы наши туристы могли совершать оплату по российским картам. В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту «Мир» будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян», – сказала Догузова.

Глава Ростуризма рассказала, что общалась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем на эту тему. Он подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции. Уже сегодня значительная часть инфраструктуры страны принимает карты «Мир». Вместе с тем туристам рекомендуется на случай необходимости иметь при себе наличные денежные средства.

Газета ВЗГЛЯД рассуждает, что это может быть связано с ожидаемым падением турпотока из России в Турцию на 25-30% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90-100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160-210 тыс. рублей на двоих.

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