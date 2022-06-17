Эксперт: В ситуации санкционного давления бизнес нельзя сковывать избыточным надзором

«Отказ от большинства проверок – это хороший знак, потому что в условиях санкций нам необходимо снять любые оковы и преграды для развития частного бизнеса», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян, говоря о ключевых заявлениях президента на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Помимо международной ситуации, президент много говорил об экономике, в том числе о разных прикладных элементах. Это вопросы малого и среднего бизнеса, надзора, правоприменительной практики, уголовного наказания. Также прозвучали точечные важные моменты вроде снижения ставки льготной ипотеки до 7%», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Слова главы государства по поводу нововведений в сфере контроля для бизнеса, отказ от большинства проверок – это хороший знак, подчеркнул Кирьян. «Мы не раз слышали от президента и премьер-министра, что нужно снять любые оковы и преграды для частного бизнеса, потому что другой инициативы для движения экономики и развития благосостояния у нас нет», – напомнил эксперт.

«Какие-то вещи уже были сделаны, но мы видим, что они не конечные. Дальше будут приниматься дополнительные меры, в том числе озвученные сегодня президентом. В ситуации санкционного давления и сложной мировой конъюнктуры внутренние стимулы развития – это инициативы людей, которые нельзя сковывать избыточным надзором», – пояснил социолог.

Эксперт подчеркивает, что на подобных форумах всегда ждут «магистральных заявлений» и обсуждения «глобальных вопросов». «Но в речи президента, помимо этого, также было много детального и точечного. Это говорит о том, что к форуму готовились решения, которые либо уже озвучены, либо будут озвучены в скором времени», – подчеркнул собеседник.

Он отметил и заявление президента о необходимости укрепления самостоятельности России в разных сферах. «Мне понравились слова о технологическом суверенитете. Раньше я слышал подобные заявления только от людей в сфере IT. Значит, глава государства внимательно изучает вещи, которые для многих из нас являются профессионально новыми. А что касается тезиса о том, что только страны с самостоятельной повесткой имеют право на будущее, – это развитие того тезиса, которого Путин придерживался всегда», – подытожил Кирьян.

В пятницу президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.

Президент заявил, что импортозамещение не может стать панацеей, это не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих». Кроме того, Путин в ходе ПМЭФ заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась.

Говоря о ситуации в бизнес-среде, президент призвал навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда. По его словам, всем уже давно понятно, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд, а должен работать риск-ориентированный подход. Путин попросил правительство в ближайшие месяцы определить конкретные параметры такой реформы.