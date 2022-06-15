Украина сорвала работу гумкоридора с «Азота» в первый день

В первый день работы гуманитарного коридора в районе завода «Азот» близ Северодонецка по нему вышел один пенсионер, сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса народной милиции Луганской народной республики Александр Никишин.

«В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов, якобы, за вещами», – передает РИА «Новости» его слова.

Никишин добавил, что украинская сторона начала обстрел в районе гуманитарного коридора в 8.10 утра мск. «Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8.10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода. В частности, обстрел велся из танка и минометов, а также «Ноны», – отметил он.

По словам Никишина, в этих условиях проводить эвакуацию невозможно, «работа коридора на сегодня прекращена», однако «переговоры с украинской стороной будут продолжаться».

Как предположил Никишин, мирные жители на «Азоте» не знают о гуманитарном коридоре.

Он заявил, что на заводе находится гораздо меньше, чем 1,5 тыс. мирных жителей. «У нас была информация, что там находится 1,5 тыс. мирных граждан, но теперь мы знаем, что их сильно меньше. Кто может, вырывается с завода группами по пять-десять человек», – рассказал Никишин.

Согласно его данным, в убежище у первой проходной завода, которая находится под контролем украинских военных, находятся 70-75 мирных жителей.

Ранее Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.

В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

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