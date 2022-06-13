В Финляндии запустили самый быстрый суперкомпьютер в Европе

Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

«Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представит свой новейший суперкомпьютер Lumi, расположенный в Каяаани, Финляндия. Lumi – самый быстрый и наиболее энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, занимающий также третье место по скорости в мире... Lumi станет общедоступным для европейских пользователей в сентябре 2022 года», – сообщает РИА «Новости».

Это совместный проект EuroHPC и консорциума десяти европейских стран: Финляндии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Польши, Швеции (входят в ЕС) и Швейцарии, Исландии, Норвегии (не входят в ЕС).

Lumi должен способствовать научным прорывам, к примеру, в медицинских и климатических исследованиях, в частности, в сфере диагностики рака, отмечает ЕК.

Ожидаемая пиковая производительность Lumi составит 550 петафлопс – это 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.