Грузия вернула себе права на «боржоми»

Правительство Грузии становится акционером компании, владеющей правами на минеральную воду «боржоми», заявил в понедельник на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Успешно завершены переговоры с акционерами. Наше государство, правительство Грузии становится акционером группы, которая владеет заводами. Это безвозмездная сделка», – сказал он. «Мы становимся совладельцами нашего национального богатства», – отметил глава правительства.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «будут сняты все проблемы», которые в последнее время сопровождали работу предприятий. Премьер-министр отметил, что все детали сделки согласованы с «международными партнерами, все будет оформлено по нормам международного права».

В мае премьер Грузии поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп».

В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды остановили работу в Грузии. После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.

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