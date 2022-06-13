Мэр Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения

Мэр Святогорска Владимир Бандура в ходе встречи с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным 13 июня в Донецке согласился возглавить администрацию города после его освобождения Вооруженными силами России и ДНР.

По словам Пушилина, жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков, передает ТАСС.

«Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», – рассказал глава ДНР.

Он также отметил, что ранее мэр был вынужден скрывать свою точку зрения, чтобы уберечь жителей.

Бандура согласился на предложение Пушилина и выразил готовность «поднимать Святогорск».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Святогорск в Донецкой народной республике сейчас зачищают от остатков националистов.

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