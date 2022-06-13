В Крыму стартовал новый образовательный сезон «Тавриды»

В бухте Капсель в Крыму открылся новый образовательный сезон арт-кластера «Таврида», он продлится до середины октября и объединит около 30 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий.

Первым заездом сезона стала «Кириллица», посвященная Году культурного наследия народов России: она объединила арт-школы народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна. Участниками заезда стали 400 молодых творцов из 73 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Приветствие участникам и организаторам образовательных заездов «Тавриды» направил президент России Владимир Путин. Он отметил вклад проекта в развитие молодых деятелей культуры и искусств.

«За прошедшие годы «Таврида» укрепила свой потенциал, стала признанной площадкой для общения энергичной талантливой молодежи. Здесь юноши и девушки могут предложить свежие, оригинальные идеи, получить поддержку для их осуществления. Глубоко символично, что в Год культурного наследия народов России «Таврида» посвятила значительную часть своих мероприятий изучению и популяризации песенного, хореографического искусства, самобытных обычаев и традиций народов нашего многонационального Отечества», – заявил он.

Арт-кластер посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он принял участие в прямом эфире «Открывая новые возможности», где представители крупнейших молодежных площадок страны рассказали о проектах для прокачки навыков и самореализации молодых людей Донецкой и Луганской Народных Республик. После заместитель руководителя администрации президента России встретился с молодыми творцами Донбасса, которые приехали на первый заезд «Тавриды». Он пообщался с ребятами и предложил им активно участвовать в проектах арт-кластера: подавать заявки на гранты, представлять свои проекты, создавать арт-объекты и делиться творчеством, встречать единомышленников и вступать в профессиональные команды.

12 июня команда арт-кластера запустила проект, посвященный Дню России и тому, что значит для каждого Малая родина. Резиденты «Тавриды» – Радмира и Софья Мантулины, Тема Куба, Дима Пермяков, NANSI & SIDOROV, Дмитрий Кравченко, Маргарита Бочарова – совместно с Всероссийским конкурсом «Большая перемена» записали трек «Нас не отменишь» и сняли на него клип. Молодые артисты поют обо всем, что соединяет в себе русская культура: от Пушкина и Чайковского до «17 мгновений весны» и «Поле чудес», от березы и балалайки до сибирских морозов и «пакета с пакетами».

«Каждый раз, готовясь к сезону, мы думаем о том, как нам стать лучше, какие новые возможности мы можем дать нашим участникам. Они – молодые профи, которым нужно поле для самореализации и применения своих скиллов. Для этого на заездах будут организованы специальные «дни карьеры»: участники пройдут собеседования с представителями арт-рынка. На акселераторе «Создавай. Таврида» творцы подготовятся к запуску проектов в сфере культуры и искусства: соберут команды, протестируют проекты с экспертами, чтобы выйти на защиты грантовых конкурсов, – сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

В этом году сразу несколько арт-школ пройдут на «Тавриде» впервые: экология, боевые искусства, промышленный дизайн, гейм-дизайн, креативное развитие Дальнего Востока и Арктики. В финале каждого из заездов нового сезона участники проведут презентацию своих итоговых проектов гостям и жителям Крыма на новом пляже «Ракета», расположенном рядом с площадкой арт-кластера.

Участники первых арт-школ 17 июня покажут театрализованное представление «Кириллица». В основу сюжета представления лягут «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы, о жизни северных и южных народов, жителях центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Во время арт-школ «Кириллицы» с участниками будут работать эксперты МГИМО, Нетологии, ансамбля «Березка», издательства АСТ, издательской платформы ЛитРес: Самиздат, Редакции Елены Шубиной, журнала «Юность», Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московской духовной академии, музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других институций. Молодые творцы смогут выиграть финансирование на свои проекты в грантовом конкурсе, пройти кастинги в флагманские медиапроекты, получить новые знакомства и заряд вдохновения.