Петросян выступил перед ранеными на Украине российскими военными

Народный артист РСФСР Евгений Петросян провел творческую встречу с ранеными бойцами, которые участвовали в военной спецоперации на Украине и проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

«Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны. Я очень рад, что вся страна и народ это понимает. Поняли и сплотились! Низкий вам поклон!» – приводит слова Петросяна Минобороны в Telegram-канале.

В ходе выступления были исполнены монологи, такие как «Мы особые», «Старик и гаджеты».

По окончании концерта Евгений Петросян пообщался с военнослужащими и медицинским персоналом, раздал автографы. Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.