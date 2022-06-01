Более 100 военнопленных ВСУ получили в ДНР статус подозреваемых в преступлениях

Более 100 украинских военнопленных по результатам расследования получили статус подозреваемых и перемещены в СИЗО, заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.

«Они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал он. Сироватко также не исключил, что после суда над украинскими военнопленными их могут привлечь к восстановлению разрушенных городов республики.

«Уже больше ста человек переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников, они уже не пленные – по ним решение будет принимать суд», – отметил он.

Ранее в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.

До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.