Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после протестов

В Пятигорске решили отменить концерт певца Филиппа Киркорова после жалоб мусульманской и православной общественности, сообщили в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии.

«Концерт отменили», – сказали в кассе РИА «Новости».

При этом концерт на 20 июня в Ставрополе пока еще значится в графике, но зрители уже начали сдавать билеты, сообщили в Ставропольском дворце культуры и спорта.

Между тем в Пятигорской епархии выступили против планировавшегося концерта Киркорова.

«Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции, проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста», – заявили в епархии.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в РПЦ приветствуют реакцию организации «Наш дом – город Грозный», глава которой раскритиковал номер Киркорова за использование креста в качестве декорации.

«Приветствуем позицию мусульман, которые выступают против кощунственных действий в отношении христианских святынь. Это является выражением межрелигиозного согласия, общего понимания вызовов верующим людям в современном обществе», – отметил Кипшидзе.

Он добавил, что российские христиане выступают против попрания святынь мусульман.

«Надеюсь, что попытки провоцировать верующих России, которых большинство, будут остановлены. Творческим деятелям настало время с уважением относиться к достоинству верующих, которое основывается на неприкосновенности того, что для них свято», – подвел итог представитель РПЦ.

Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.

После этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.