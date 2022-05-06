На Киркорова подали в суд за шоу на поваленном кресте

Общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.

Так, Алиев призвал суд привлечь Киркорова к уголовной ответственности, а также взыскать с него 1 млрд рублей. По словам бизнесмена, во время выступлений в честь своего 55-летия артист на сцене Кремлевского дворца «публично осквернил поваленный крест попранием его ногами», а также «возбудил религиозную рознь» и совершил «экстремистский поступок», сообщает Ura.ru.

По мнению истца, Киркоров «оскорбил всех верующих страны», а его поступок во время военной спецоперации на Украине «подрывает воинский дух в армии».

«Военнослужащие, которые возвращаются с Украины, вместо скорби и плача по убитым солдатам увидят торжества юбилея Киркорова», – говорится в иске православного бизнесмена. По его словам, артист «не только оскорбил религиозные чувства православных верующих во время Пасхи», но также «проявил эгоизм и цинизм» в период, когда Россия проводит спецоперацию на Украине.

Кроме того, с жалобой на выступление Киркорова в Генпрокуратуру России обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора. По мнению правозащитников, Киркоров нарушил целый ряд статей Уголовного кодекса страны, пишет «Царьград».

Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.