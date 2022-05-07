Огонь повредил свыше 300 домов в Красноярском крае

Пожары в Красноярском крае повредили не менее 300 жилых домов, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Точная оценка будет проведена после ликвидации пожаров. По предварительным данным, сгорели или повреждены порядка 300 строений, среди них жилые дома, хозяйственные постройки, пилорамы», – сказал собеседник ТАСС.

Между тем в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) сообщили, что в крае сгорело 350 домов.

«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром [с порывами] более 25 м/с», – указали в ведомстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что всем лишившимся из-за пожаров жилья необходимо отстроить дома за летний период.

«Независимо от того, застраховано было жилье или нет, если речь идет о единственном жилом помещении, то мы подставим людям плечо и постараемся сделать так, чтобы за летний период дома людям были построены. Необходимо организовать пункты сбора гуманитарной помощи», – заявил глава региона.

В красноярском ГУ МЧС уточнили, что пожары локализованы в поселениях Березовка, Шумбаш, Курай и Ашпатск. Нелокализованным остается пожар в населенном пункте Уяр. Всего локализовано 14 пожаров.

В Минздраве Красноярского края сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров в регионе пострадали минимум 17 человек.

До этого в Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело.