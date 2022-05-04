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Глава Минэнерго Словакии назвал последствия запрета на нефть из России
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Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.
«Это уничтожит нашу европейскую экономику», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика изданию Politico.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго.
В Словакии с этим предложением согласились, но попросили трехлетний переходный период для страны.
Зеленский потребовал от России вернуться к «границам до 24 февраля»
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном изданием The Wall Street Journal, выразил мнение, что Россия якобы должна вернуться к «границам до 24 февраля» и «вернуть» Крым.
Зеленский выразил мнение, что Россия должна вернуться к «границам до 24 февраля». Президент Украины повторил тезис украинских властей о том, что необходимо вернуть Крым, передает ТАСС.
«Восстановление территориальной целостности – наша задача номер один», – заявил он. «Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие. <…> Наш максимум – это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров», – считает Зеленский.
При этом он признал, что понимает невозможность «получить все немедленно». «Нам сначала нужно предпринять определенные шаги, чтобы остановить [конфликт], потом будет работать дипломатия», – сказал Зеленский.
В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров предложил расширить границы спецоперации на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации России по всей территории Украины, а не только на территории ДНР и ЛНР.
«Главное – надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие – так по их словам – нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами [выстраивать] те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать», – уточнил Кадыров.
Он отметил, что сейчас войска ДНР, ЛНР и России в ходе спецоперации показывают хорошие результаты. «Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», – сообщил глава Чечни.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Немецкие депутаты потребовали выслать посла Украины за оскорбление канцлера
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В Бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца «обиженной ливерной колбасой». С таким требованием выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.
«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», – передает Газета.ru слова Дагделен.
За Шольца вступился и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки.
«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия, и Мельнику нужно это уважать», – отметил политик.
Тон украинского посла показался неуместным и неразумным зампреду фракции ХДС Иоганну Вадефулу. Он отметил, что он не повышает солидарность с Украиной.
«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», – отметил Вадефул.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
Глава Еврокомиссии объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ
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В шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения, объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что в ЕК составили список высокопоставленных российских офицеров и «других лиц», которые якобы причастны к «военным преступлениям» в Буче и несут ответственность за «бесчеловечную осаду» Мариуполя, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Во-вторых, ЕК отключает от SWIFT Сбербанк и «два других крупных банка», нанося удар по регуляторам, «критически важным для российской финансовой системы».
Также «мы налагаем на наших частотах запрет на три крупных российских государственных вещателя, им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любом виде и в любой форме: через кабельное и спутниковое вещание, в интернете или через приложения в смартфонах».
«Кроме того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Теперь этому будет положен конец. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям», – указала Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, в данный момент рассматривается уход от зависимости от российской нефти, что, по словам главы Еврокомиссии, «будет нелегко», так как «некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти».
«Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: поставляемой морем и трубопроводами, сырой и продуктов нефтепереработки. Мы позаботимся о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Именно поэтому в течение полугода мы постепенно прекратим поставки сырой нефти из России, а до конца года – и продуктов нефтепереработки. Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, одновременно минимизируя сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров на всей планете», – добавила она.
По ее словам, так Европа лишит экономику России «возможности диверсифицироваться и модернизироваться».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
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Свидетельница рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на «Азовстали»
Украинские боевики выводили жителей Мариуполя, прячущихся в бомбоубежищах на заводе «Азовсталь», для картинки, рассказала жительница Мариуполя, вышедшая с территории комбината, Тамара Сбанук.
«Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались – снимали, пока стояли – снимали, и как спустились – снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», – передает РИА «Новости» слова жительницы Мариуполя.
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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Каратели СБУ вошли в поселок в Харьковской области
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Карательный отряд Службы безопасности Украины (СБУ) вошел в поселок Старый Салтов в Харьковской области, пророссийских жителей увозят в неизвестном направлении, сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников», – сообщил источник РИА «Новости».
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и «увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне», добавил источник.
Напомним, во вторник устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России были обнаружены в поселке Зеленовка, в семи километрах к северо-востоку от Херсона.
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Глава МОК объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией»
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Многие национальные олимпийские комитеты задавались вопросом, чем уникальна данная ситуация и где были такие же меры, когда велись войны в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и других странах. Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Мы должны были принять защитные меры, потому что мировая реакция на [перечисленные] войны была не такой, как во время [начала спецоперации] на Украине. Наши олимпийские ценности подразумевают проведение мирных соревнований между всеми спортсменами всех национальных олимпийских комитетов», – передает Sports.ru слова Баха, которого цитирует Insidethegames.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».
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Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине
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«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.
«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.
Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».
При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.
«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».
Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
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Италия рекордно нарастила закупку российского газа
Рекордные объемы российского газа поступают в Италию с начала мая, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.
По имеющейся у издания информации, в первые дни мая поток газа в Италию был в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее. Как поясняется в статье, во многом тенденция объясняется колебаниями цен, а также их увеличением по спотовым контрактам в связи с обострением конфликта на Украине и прекращением поставок в Польшу и Болгарию, что делает более выгодным закупку российского газа. Как отмечает издание, у Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона, передает ТАСС.
Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани в ходе выступления в парламенте во вторник, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время Италия будущей зимой столкнется с трудностями. Для их недопущения, по словам Чинголани, необходимо заполнить хранилища на 90%, на что потребуется шесть месяцев. При этом он подчеркнул, что с января 2021 года цены на газ выросли в пять раз.
В понедельник итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям страны платить за российский газ рублями.
Ранее Чинголани называл в качестве срока избавления от зависимости от российского газа 1,5 года, а источниками замещения – Алжир, Анголу, Республику Конго. Оттуда планируется, в том числе, поставлять СПГ, который будет добываться при поддержке и инвестициях Италии. Кроме того, Италия намерена нарастить собственное производство.
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Кадыров назвал командира неонацистов на «Азовстали» «конченым лохом»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «конченым лохом» скрывающегося в подвалах завода «Азовсталь» командира неонационалистического батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) и призвал его выйти на поле боя.
«Обращаюсь к командиру Азов, который находится в бункере «Азовстали». Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай, покажи себя. Закончим раз и навсегда! Как ты после этого себя представляешь? Я тебе говорю официально: ты не воин, ты не мужчина, ты лох конченный. Если бы ты не был бы таким, ты так не поступил бы» – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Ранее Кадыров заявил, что в бункерах под «Азовсталю» по вине неонацистов находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых.
Накануне президент России Владимир Путин проинформировал лидера Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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Путин подписал указ о выплате долгов иностранным кредиторам в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.
Вооруженные силы России уничтожили шесть тяговых электроподстанций украинских ж/д
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Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран, передает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что электроподстанции уничтожены в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены «пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники».
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 40 военных объектов Украины, «среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Также ракетными войсками «поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка (ЛНР), в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха», – говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов. По его словам, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий, сообщили СМИ.
«Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов. Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе», – передает «Коммерсант» слова Зеленского, выступившего в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
По его словам, это лишь приблизительная сумма. Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.
Ранее Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов.
Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму – около 60 млрд долларов.
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