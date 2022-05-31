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31 мая, вторник | Последнее обновление — 20:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ на химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвали емкость с химикатами
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Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие.
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Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом.
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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ВСУ на химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвали емкость с химикатами
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Емкость с химикатами подорвана на химкобинате «Азот» в Северодонецке, сейчас территория завода контролируется украинскими военными, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно это азотная кислота», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерии завод «Азот» в Северодонецке, в результате есть погибшие и раненые.
В ЛНР предупредили, что украинские радикалы могут организовать провокации на северодонецком заводе «Азот», а это может вызвать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров.
Предприятие «Северодонецкое объединение Азот» — одно крупнейших химических производств на Украине. Это единственный завод в составе группы, выпускающий уксусную кислоту, метанол и винилацетат. Штат предприятия составляет порядка семи тысяч человек.
Украинские беженцы в Болгарии отказались покидать курортные отели
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Украинские беженцы в интервью болгарским СМИ массово выражают недовольство программой переселения вглубь страны и отказываются ехать в неизвестность.
Как отмечает Болгарское национальное телевидение, только в одном из отелей на курорте Слынчев бряг проживают 1,5 тыс. человек, которые должны его в ближайшие два дня покинуть, но лишь несколько десятков из них согласились это сделать уже в понедельник организованным властями транспортом. Люди боятся неизвестности и рассказывают журналистам о том, что не знают и не понимают, куда их повезут, передает ТАСС.
«Мы идем в автобус, но нам так и не сказали, куда мы едем и где будем жить, как долго будем добираться. Но мы едем, потому что вернуться на Украину пока не можем», – рассказала пожилая семейная пара Тамара и Андрей.
Больше всего беспокоит переселение женщин с маленькими детьми. «Ситуация очень волнующая, наши знакомые, которые отправились на новое место жительства еще вчера, оказались на уединенной базе, от нее до ближайшего магазина 10 километров, а мне нужны памперсы, детская еда, аптека. Никто ничего не говорит о том, как будут решаться эти проблемы», – поделилась Елена.
Скандалом завершился приезд 19 украинцев в воскресенье на базу отдыха в районе Велико-Тырново. Обнаружив плесень в некоторых номерах, они отказались в них проживать, после чего были переведены в один из частных отелей.
Накануне власти Болгарии решили переселить украинских беженцев из гостиниц на побережье Черного моря в специализированные буферные центры. В минувшее воскресенье украинских беженцев начали выселять из отелей в Болгарии. Ранее власти Болгарии уменьшили размер компенсаций на питание и проживание украинцев, размещенных в болгарских отелях и базах отдыха, с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день, которых по расчетам экспертов хватит на оплату размещения и трехразового питания. На этих условиях согласились работать более 500 отелей и баз отдыха, расположенных в разных районах страны, в большинстве своем все они низкой категории.
По данным единой информационной системы «Болгария для Украины», в Болгарию за все время конфликта прибыло более 290 тыс. украинских беженцев, около 110 тыс. получили в республике временную защиту, этот статус дает право на работу, бесплатное медицинское обслуживание и финансовую поддержку. Остались в Болгарии около 92 тыс. человек, из них около 39 тыс. детей, около 56 тыс. обеспечены местами для проживания.
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Эксперт: Европа устала от постоянных требований Украины
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«Украина слишком нагло ведет себя по отношению к Европе и постоянно что-то требует. Поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу ставит Киеву ответные условия», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.
«Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что деньги они дадут только лишь под обязательства совершить определенные действия. Например, сейчас мы видим, что происходит вокруг зерна. Запад фактически требует зерно в обмен на поставки оружия. И Запад, скорее всего, получит желаемое», – отметил Лизан.
«Заявления о финансовой помощи в обмен на проведение реформ не являются в принципе чем-то новым во взаимоотношениях Украины и Евросоюза. Киеву и раньше не давали деньги просто так, причем при любых президентах», – рассказал политолог.
«Кроме того, в Европе все устали от Украины, она действительно нагло себя ведет и много требует, называя себя «жертвой агрессии». К тому же у Евросоюза есть понимание, что эти деньги уйдут как вода в песок, будут просто разворованы», – добавил он.
«Вместе с тем и в США, и в Европе растет усталость от кризиса, падения уровня жизни, инфляции. Не исключено, что люди скоро начнут задавать вопросы к руководству своих стран о том, куда идут их деньги, какой от них прок и почему бы их не потратить на нужды своих стран», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы», – отметил Лизан.
«Например, Брюссель может потребовать передать бюджетные потоки внутри страны под контроль европейских чиновников. А на днях еще и поляки заявили, что хотят управлять всеми средствами, которые идут на Украину. То есть они хотят сесть на финансовые потоки и контролировать их. Не думаю, что желания Польши и заявления Урсулы фон дер Ляйен между собой прямо связаны, но это говорит об общих тенденциях в Европе по отношению к Украине», – считает политолог.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
При этом сейчас бюджет Украины на две трети зависит от международной помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует слова Марченко украинское издание «Страна».
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Глава ЕК назвала условие восстановления Украины за счет ЕС
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ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза.
«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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В Германии заявили о двойной игре Шольца в отношении Украины
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.
Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия, передает РИА «Новости».
Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи.
«Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», – резюмирует The Spectator.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи виз для выступающих против спецоперации на Украине журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров. Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.
Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать об упрощении въезда в Россию оппонентов западных властей.
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Омбудсмена Украины сняли с должности за фейки о российских военных
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Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», – написала она в Telegram-канале.
Как сообщает «Крыминформ», за соответствующее решение проголосовали 234 депутата украинского парламента.
По данным агентства, один из депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявил, что среди причин снятия Денисовой с поста значится «непонятная концентрация» медийной работы чиновницы на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», якобы совершенных российскими солдатами, чего она не могла подкрепить доказательствами. Это, по мнению нардепов, вредило Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», в понедельник Денисова сообщила, что депутаты собираются снять ее с должности.
Ранее украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
На «Азовстали» обнаружен фургон с заминированными 152 телами украинских военных
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В ходе обследования территории «Азовстали», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен фургон с заминированными 152 телами украинских военных, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» был обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения, где были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории», – сообщил Конашенков.
«Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», – добавил он.
«По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского.
Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Ранее во вторник сотрудники Следственного комитета России осмотрели место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот украинских боевиков, скрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, и нашли шприц и неизвестные вещества.
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СМИ: Новое подразделение «Азова» убрало нацистский знак с эмблемы
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Создаваемое заново подразделение «Азов» (запрещено в России) убирает неонацистскую символику со своей экипировки из-за того, что ее наличие используют «российские пропагандисты» в качестве доказательств, что «азовцы» – нацисты, пишет газета The Times.
По данным газеты, вооруженные отряды «Азова» провели ребрендинг, получив новые нашивки без изображения волчьего крюка – средневекового немецкого символа, который был принят нацистами и использовался батальоном с 2014 года, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.
Собственно, пытаясь доказать, что украинские неонацисты не являются такими, британские журналисты показывают обратное. Правда, те, кто об этом говорил раньше, все равно, по мению издания, остаются «российскими пропагандистами».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
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Российских военных Бобыкина и Иванова приговорили на Украине к 11,5 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 11,5 годам лишения свободы еще двух попавших в плен российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны», сообщило издание «Украинская правда».
Как отмечает газета, прокуратура просила приговорить их к 12 годам заключения, что является самым тяжелым предусмотренным ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины наказанием. Бобыкина и Иванова обвинили, в частности, в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО «Град», передает ТАСС.
Ранее суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению по ч. 2 ст. 438 военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина, которого обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.
Напомним, в Госдуме пообещали освободить осужденного на Украине российского военного Шишимарина.
Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России лейтенанту из Бурятии
Участника специальной военной операции лейтенанта Балдана Цыдыпова наградят за спасение 150 военнослужащих, соответствующее предложение поддержал президент Владимир Путин.
«Поддерживаю», – сказал президент в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова поддержать представление о присвоении звания Героя России на Цыдыпова, сообщается на сайте Кремля.
Цыденов рассказал, что Минобороны представило лейтенанта к званию Героя России.
«Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – добавил глава региона.
Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.
Глава ЛНР рассказал о бесчинствах ВСУ в Рубежном и Попасной
Киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам Луганской народной республики (ЛНР), заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«От жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов мы неоднократно слышали о том, что киевские боевики выселяли людей из домов, чтобы оборудовать в них огневые точки», – передает ТАСС слова главы ЛНР.
Кроме того, продолжил Пасечник, ВСУ размещают большое количество военной техники в жилых массивах. «Все это, конечно же, приостанавливает продвижение наших войск. Мы в отличие от Киева действуем так, чтобы нанести минимум ущерба инфраструктуре и мирным жителям», – обратил внимание глава ЛНР.
По словам Пасечника, почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрелов со стороны ВС Украины, не осталось в населенных пунктах Рубежное и Попасная.
«Военная агрессия Украины разрушила тысячи жилых домов. В Рубежном, Попасной нет, наверное, ни одного дома, который бы не пострадал от украинских мин и снарядов. Аналогичную ситуацию уже можно прогнозировать в Северодонецке и Лисичанске», – сказал он.
По словам главы ЛНР, только в прифронтовом населенном пункте Первомайск повреждены более 1,3 тыс. домов, и количество разрушений растет с каждым днем. Российские специалисты готовы помогать с восстановлением, но ремонтные работы невозможно начать до окончания обстрелов со стороны ВСУ.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Страны ЕС договорились об отключении Сбербанка от SWIFT
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В шестой пакет санкций против России, который согласовали главы государств и правительств Евросоюза, входит отключение Сбербанка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня саммита ЕС по Украине.
«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.
В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против России отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.
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В небе над Николаевской областью сбит Су-25 ВВС Украины
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В районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой народной республики (ДНР). Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка ДНР, Попасная Луганской народной республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны отчиталось, что в результате удара по заводу «Океан» в Николаеве уничтожено 15 украинских танков и БМП.
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Новый посол США на Украине прибыла в Киев
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Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.
«Посол Бринк была выдвинута президентом (США Джо) Байденом на должность посла США на Украине 25 апреля 2022 года, единогласно утверждена Сенатом США 18 мая 2022 года и прибыла в Киев 29 мая 2022 года», – сообщает РИА «Новости».
Бринк ранее занимала пост посла США в Словакии. На Украине у США не было полноценного посла с 2019 года, когда экс-президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.
Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В Госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством, работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
Напомним, 19 мая американские сенаторы утвердили назначение Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов на Украине.
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Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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