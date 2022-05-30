Минобороны: Нацбатальон «Кракен» проводит ночные карательные рейды в Харьковской области

Эксперты назвали провалившееся наступление ВСУ в Херсонской области «атакой обреченных»

«За три месяца ВСУ не смогли совершить ни одного контрнаступления. Все эти попытки делаются только для создания информационной картинки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный блогер Михаил Онуфриенко. Ранее в Херсонской области сообщили о провалившемся контрнаступлении ВСУ.

«Украина постоянно сообщает о каких-то контрнаступлениях под Херсоном. Каждый раз это заканчивалось обстрелами и старыми фотографиями с аэропорта в Чернобаевке. Таким образом в медиапространство транслировались якобы успехи ВСУ. При этом никаких наступлений не было. А бои шли на линиях соприкосновения», – рассказал харьковский политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко.

По словам эксперта, в селе Давыдов Брод Херсонской области произошла аналогичная ситуация. «Масштабы этого якобы контрнаступления не соответствуют той рекламной кампании, которую пытается вести официальный Киев. Атака одной батальонной группой – это не фронтовая операция. Это даже не те действия, которые могли бы привести к захвату нескольких сел в этом районе, не говоря уже о городах Херсонской области. Это просто акты отчаяния», – подчеркнул собеседник.

«С момента начала спецоперации ВСУ не смогли провести ни одного реального контрнаступления. Да, они заняли те области, которые наши войска оставили без боя. И руководство ВСУ все время ориентируется на создание картинки. Не будучи в состоянии побеждать даже в локальных схватках, они занимаются затягиванием конфликта. И ради этой показухи не жалеют своих же бойцов, что видно из ситуации в селе Давыдов Брод», – сказал Онуфриенко.

«Теперь они могут попытаться снова атаковать остров Змеиный. Но не думаю, что это будет эффективно. Что же касается Херсона, то взять его ВСУ не удастся ни при каких раскладах», – подчеркнул собеседник.

В то же время ВС России на этом направлении действительно могут перейти в наступление, отмечает эксперт. «В спецоперации задействованы далеко не все силы. Более того, на складах хранится колоссальное количество техники, которую в любой момент можно перебросить в необходимые районы. Нужна просто команда сверху», – заключил Онуфриенко.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что «29 мая в 22.30 ВСУ решили предпринять новую атаку на Бериславском направлении: судя по всему, «атака» 28 мая, где в огневой мешок попал и был уничтожен целый батальон, была своеобразной «разведкой боем» с печальным для ВСУ итогом».

«И даже несмотря на это, планы «наступления» решили не отменять, а потому сразу несколько батальонов ВСУ из района Апостолово на севере и в районе Давыдова Брода с запада попытались предпринять одновременную ночную атаку», – пояснил он.

«Но очень похоже, что впечатление от разгрома 28 мая на вояк было гнетущим, и в атаку им идти очень не хотелось, а потому, как только обе колонны попали под артналет, они сразу же с облегчением развернулись обратно. Все, что произошло этой ночью, трудно назвать наступлением. По сути это была атака обреченных, которая закончилась, даже не начавшись», – резюмировал блогер.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о попытках украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Военные Украины пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», – передает слова Стремоусова РИА «Новости».

Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации, «около 70 человек убитыми находятся на поле боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам Стремоусова, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой».

Ранее Херсонская область закрыла границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей. «Сейчас проезд в целях безопасности перекрыт. После последних обстрелов с украинской стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Так что там очень небезопасно», – заявил Стремоусов РИА «Новости».

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД