СМИ сообщили о желании ЕС отказаться от импорта нефти из России в ближайшие 6-8 месяцев

ЕК: Венгрия и Словакия могут позволить себе не вводить запрет на поставки российской нефти

Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России, сообщило Reuters со ссылкой на источники из Евросоюза.

По словам одного из представителей ЕС, чтобы сохранить единство, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти, пишет ТАСС.

При этом один из источников пояснил, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

Кроме того, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список противников киевского режима, который составляет украинский сайт «Миротворец», сообщил телеканал «Новости-ТВ».

Предполагается, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. При этом гуманитарная помощь, которую Будапешт направляет Киеву, «принимается украинскими кругами, применяющими двойные стандарты».

По информации телеканала, перечень лиц, составленный националистами на сайте «Миротворец», называют «смертельным списком». Так, венгерский телеканал пояснил, что «убийства писателя Олеся Бузины и оппозиционного политика Олега Калашникова в 2015 году тесно связаны с тем фактом, что этот печально известный сайт назвал их врагами Украины».

Кроме того, отмечается, что публикация на этом сайте персональных данных десятков тысяч людей была бы невозможна «без утечки информации от украинских спецслужб».

Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».

Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».

Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. При этом Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

Вместе с тем ЕС посоветовал не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

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