На саммите ЕС планируют обсудить помощь Киеву в экспорте зерна

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27 мая, пятница | Последнее обновление — 16:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На саммите ЕС планируют обсудить помощь Киеву в экспорте зерна
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Лидеры 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе 30–31 мая заслушают по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
«Одна из наших основных озабоченностей в поддержке украинского государства – это его потребности в ликвидности. Мы также обсудим конкретные пути помощи Украине в экспорте ее агропродукции с использованием инфраструктуры ЕС», – передает РИА «Новости».
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС России скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море.
Медведев назвал требования Зеленского «категоричными до идиотизма»
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Выдвигаемые украинским лидером Владимиром Зеленским условия для перемирия категоричны «до идиотизма» и невыполнимы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чем-то договариваться», – напомнил в своем Telegram-канале Медведев высказывания главы украинского государства.
Зампред Совбеза указал, что Зеленский сейчас чувствует свое «неизбежное поражение», а потому находит соответствующий выход из положения: «нет страны – нет проблемы».
«Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет», – добавил он.
Медведев отметил, что ультиматумы «звучат красиво только на бумаге», и устанавливают их с позиции силы и «на трезвую голову, а не под психотропными препаратами».
«Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна. Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», – описал ситуацию зампред Совбеза.
По его мнению, Шольцу необходимо киевское руководство, поскольку оно ведет Украину к исчезновению с карты, и вместо страны останутся «плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс».
«Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно», – провел сравнение Медведев.
Он напомнил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично, а также начать переговоры как можно быстрее. По мнению Медведева, Зеленскому стоило бы прислушаться к этому совету Киссинджера, поскольку тот не был замечен в симпатиях к России, но мыслил рационально.
«Однако Зеленскому и его «колбасным» кукловодам никто не указ. Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и «тогдашний Мюнхен». Ему бы правильнее напомнить про Мюнхен своим партнерам в Польше, которые жаждут украинских земель и которым не дают спокойно спать лавры гитлеровской Германии», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
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Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией
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Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу, сообщила газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, предполагаемое объединение под эгидой Британии включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. Как передают источники, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы, пишет ТАСС.
Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщается в статье. По информации источников «Коррьере делла сера», Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23–24 июня.
Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил, почему Лондон высказывается по поводу украинского конфликта резче других европейских стран, проявляя тем самым низкий уровень профессионализма дипломатов. Так, лично Джонсону сейчас «важно отвлечь общественное внимание от внутренних английских проблем и сфокусировать его на противостоянии с Россией».
Ранее британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс собирается выступить в ходе предстоящего визита в Боснию. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», передает ТАСС. Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».
Кроме того, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.
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Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ
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В разных районах проведения СВО поражены 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР) нанесен удар по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка ДНР уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщало, что транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области.
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В ЛНР озвучили численность группировки ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Численность войск ВС Украины у Лисичанска и Северодонецка составляет до шести тысяч и до трех тысяч человек соответственно, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«Предположительно, по Северодонецку – от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске – от четырех до шести тысяч личного состава», – передает ТАСС его слова.
Украинские силовики находятся именно вокруг двух этих городов, например, в дачных поселках или мелких населенных пунктах, рассказал Киселев.
Ранее советник главы МВД ЛНР заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска находится группировка украинских войск численностью порядка 15-16 тыс. человек.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России и силы республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе.
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Россия открыла гумкоридор для иностранных судов в портах Украины
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ВС России скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск)», – сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Район сбора ограничен координатами: 46°09´с.ш. 31°00´в.д.; 46°09´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°00´в.д. Далее через точки: № 1 с координатами 45°40´с.ш. 31°35´в.д.; № 2 с координатами 45°08´с.ш. 31°35´в.д.; № 3 с координатами 44°18´с.ш. 0°22´в.д. Район расформирования ограничен координатами: 44°18´с.ш. 30°18´в.д.; 44°18´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°18´в.д.», – сообщили в Минобороны РФ.
В российском ведомстве подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона.
Ранее Минобороны РФ опубликовало схему морского гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполь.
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Киев обвинили в передаче Варшаве управления Украиной
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Новые соглашения между Варшавой и Киевом означают «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины, Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше, выразил мнение обозреватель портала The Cradle, бразильский журналист Пепе Эскобар.
«Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта [Москвы и Киева] и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать [на Украину] войска», – приводит мнение журналиста РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Москва предостерегла Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия
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Российская сторона предостерегает страны Запада от поставок Киеву оружия, способного нанести удары по России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», – сказал Лавров в эфире RT Arabic, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Москва предостерегает Запад, который уже ведет прокси-войну с Россией «руками, телами, мозгами украинских неонацистов». Поставки такого вооружения станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».
«Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», – заключил глава ведомства.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия Украине, поскольку опасается разгрома украинских войск.
«Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек», – констатировал министр.
Найдено новое доказательство подготовки наступления ВСУ на Донбасс
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В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника, передает РИА «Новости».
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», – сказал один из бойцов. По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Ранее в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Военные базы ВСУ в Запорожской области предложили передать России
Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины необходимо передать России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в среду президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. Днем ранее разместить в регионе российскую военную базу попросили власти Херсонской области.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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США собрались передать Украине системы залпового огня
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Соединенные Штаты планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN.
По информации источников в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия». Как уточняет телеканал, власти США склоняются к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, передает ТАСС.
Как отмечают источники телеканала, американское руководство «на протяжении нескольких недель не решалось» отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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ФСБ предотвратила проникновение украинских боевиков в Россию
Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», – сказал Кулишов в интервью «Российской газете».
Он добавил, что в потоке покидающих Украину людей российские пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.
Раннее суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу: его обвинили в подрыве моста в ЛНР. Боевик пытался уехать в Россию под видом беженца, но был задержан.
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Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в очередной раз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства, сообщает Bild.
«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Мельник в очередной раз раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине. «В военном отношении Берлин просто подводит Киев», – резюмировал он.
Накануне Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».
Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
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Союзные силы России и ДНР освободили поселок на южной окраине Нью-Йорка
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Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженные силы России полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому (переименованному властями Украины в Нью-Йорк), сообщили в пресс-службе НМ ДНР.
Сводные отряды НМ ДНР и ВС РФ полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому, переименованному киевскими пропагандистами в Нью-Йорк. Несмотря на то, что противник отступил, он продолжает разрушать Новоселовку артиллерией и реактивными снарядами. Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Мэр Благовещенска поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России
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Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил Китай за поддержку России после того, как в соцсетях появилось видео со световой надписью на русском языке в небе со стороны соседа.
«Сегодня в сети активно распространяются видео, на котором, как утверждается, над Амуром между Благовещенском и Хэйхэ со стороны Китая такая надпись. К сожалению, не знаю, когда именно было сделано видео. Но на самом деле, это не так уж и важно. В любом случае наши соседи уже многократно показывали нам свою солидарность с Россией и российским народом. Спасибо им за это!» – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показана голограмма в небе с надписью: «Россия мы с табой!» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине – в этих государствах проживает большая часть населения планеты. Авторы издания назвали пророссийскими 28 стран, в числе таких государств Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.
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