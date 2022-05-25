Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС

Медведев резко раскритиковал итальянский план мирного урегулирования на Украине

Четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов. Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИД передала генсеку ООН Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Первый пункт плана предусматривает нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС.

«Про нейтральный статус все правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это вранье. Сколько бы Киев ни тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет», – заявил зампредседателя Совбеза.

Медведев считает, что Украину в Евросоюзе видеть «явно не хотят, слишком затратно и опасно».

«Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», – саркастически отметил он.

Второй пункт итальянского плана предлагает автономию Донбасса при сохранении его в рамках Украины.

«Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», – считает Медведев.

Согласно третьему пункту Крыму предлагается полная автономия в составе Украины.

«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев также указал, что сама Украина договариваться совсем не хочет.

«О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей», – написал Медведев.

«Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать», – подытожил заместитель председателя Совбеза.

Ранее в Кремле заявили, что предложение Италии по урегулированию конфликта на Украине пока не видели в Кремле, но рассчитывают, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, предложения получат оценку.

В четверг газета «Репубблика» сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Сообщается, что предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.

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