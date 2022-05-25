В России решили повысить пенсии и МРОТ на 10% Путин упростил получение гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей Кремль анонсировал посещение Путиным в госпитале раненных в Донбассе и на Украине 25 мая 2022, 12:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в среду посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними», – передает ТАСС слова Пескова, заметившего, что «раньше так бывало неоднократно». Отвечая на вопрос, означает ли решение Путина посетить раненых в госпитале, некий «новый момент, новый этап» в спецоперации, Песков сказал: «Нет, никаких новых моментов, новых этапов. Президент постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции. Он постоянно занимается этой темой. Здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться и, главное, пообщаться с нашими военными». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В Кремле оценили публикацию Time про Путина и Зеленского 24 мая 2022, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о публикации журнала Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, в статье много непонятного. Ранее Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом издание поручило представить Путина его оппоненту, а Зеленского – его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а про Путина – Алексей Навальный, передает РИА «Новости». «Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса – это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных – это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции», – сказал Песков. В России решили повысить пенсии и МРОТ на 10% 25 мая 2022, 08:08 Текст: Александра Юдина

Правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, сообщили два близких к кабмину источника. Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения, пишут «Ведомости». В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что власти России готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат. Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема индексации социальных выплат и МРОТ является важной для президента Владимира Путина, она постоянно на повестке дня. Путин потребовал избавиться от волокиты в транспортных проектах 24 мая 2022, 13:05

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Необходимо полностью избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов и не допускать срыва сроков, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортного комплекса. «Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – передает его слова РИА «Новости». По словам главы государства, важно, напротив «форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере». Кроме того, добавил Путин, отечественная экономика в новых условиях будет открытой. «Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», – сказал он. «Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами», – добавил президент. Таким же высоким и динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры, подчеркнул Путин. Путин рассказал Лукашенко о достойном сдерживании санкционного удара 23 мая 2022, 14:18

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», – сказал он. Путин подчеркнул, что на фоне санкций усилия экономического блока дают свой положительный эффект. «Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», – передает слова российского лидера РИА «Новости». Путин отметил, что Белоруссия и Россия по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту, и «это способствует укреплению рубля». «Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются», – сказал президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин в шутку пообещал «серьезно поговорить» с Западом о своей «вине» в их экономических проблемах 23 мая 2022, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи пересказал утверждения Запада о том, что в экономических проблемах там «виноват Путин». Глава российского государства в шутку пообещал «серьезно поговорить» с Западом. «Что происходит там, они (страны Запада) явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, «Путин виноват». Там во всем „виноват Путин», – передает слова Лукашенко ТАСС. «Я с ними серьезно поговорю», – ответил в шутку Путин. Ранее Владимир Путин заявил Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада. Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля. Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийской интеграции 24 мая 2022, 15:29 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщили в Кремле. «Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Добавляется, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы. В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами. Депутат: Транспортная инфраструктура позволила РФ перенаправить экспорт на азиатские рынки 24 мая 2022, 22:52

Фото: Майстерман Семен/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«В перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов, комментируя итоги совещания по развитию транспортной инфраструктуры, которое провел президент России. «Подобные совещания с участием президента позволяют своевременно подготовить долгосрочные решения на ближайшие 10 и даже на 30 лет. Путин развеял сомнения относительно рентабельности грузовых и пассажирских перевозок», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По оценке депутата, своевременные решения направлять государственные инвестиции в развитие транспорта позволили «спокойно перенаправить экспорт своих товаров с рынка Евросоюза на рынки Тихоокеанского региона». В ходе совещания глава государства неслучайно сделал акцент на развитии водного транспорта, отметил депутат. «Речь шла, к примеру, о Волго-Каспийском проекте. Но в перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – указал Наумов. «Наша огромная территория будет использована в качестве фактора нашего геоэкономического преимущества. Важно проанализировать перспективы развития реального судоходства на всех великих русских реках. Появляются также новые транспортные конструкции, связанные с коридором Север – Юг, он включает в себя Каспий и логистику в Центральной Азии», – добавил депутат. При этом необходимо избегать волокиты с реализацией новых проектов, что поможет быстро создавать рабочие места по обслуживанию логистических центров, считает парламентарий. «В регулировании любого транзита и логистических проектов нужно в первую очередь не ускорять движение самих поездов, а упрощать процедуры прохождения таможни. Вагоны должны находиться в безостановочном движении, а не стоять где-то на запасных путях. По всей территории страны нужно создавать современные логистические центры», – убежден Наумов. Депутат напомнил, что многие аэропорты на Юге страны остаются закрытыми. «Я сам задаю себе вопрос, как поеду в августе на отдых с семьей на Черное море: надо брать билеты, либо добираться на машине? Уверен, что в сжатые сроки будет налажен необходимый объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам», – сказал Наумов. «Нужно вовлекать туристический бизнес, чтобы все не ехали в один Адлер и в итоге установили там рекорд по количеству гостей. РДЖ имеет хороший опыт и эта задача решаема. Можно перекинуть поезда с менее востребованных маршрутов. Когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, то как раз находили такие решения. Кроме того, нужно повысить сервис, чтобы не было недовольных пассажиров. Для вокзалов и других железнодорожных проектов это все будет хороший импульс для развития», – подытожил Наумов. В ближайшие годы нужно форсировать развитие инфраструктуры как одного из основных драйверов экономики, заявил президент Владимир Путин во вторник, выступая на совещании по развитию транспортного комплекса. «В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе – показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что российский бизнес адаптируется к изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки и активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами. «Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – предупредил президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков анонсировал участие Путина в Евразийском экономическом форуме 22 мая 2022, 14:59 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да», – ответил Песков на вопрос, будет ли участвовать Путин в форуме в Бишкеке в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Также в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на следующей неделе проведет совещание, посвященное обстановке в транспортной сфере. Напомним, что в графике главы государства на следующей рабочей неделе стоит встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Путин назвал максимально востребованное транспортное направление 24 мая 2022, 13:17 Текст: Елизавета Булкина

На сегодняшний день восточное транспортное направление является максимально востребованным, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта. «Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. Это происходит уже не первый год, и мы хорошо это понимаем. Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности», – передает его слова РИА «Новости». По словам Путина, уже на этапе проектирования необходимо закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в будущем быстро и с минимальными затратами можно было увеличить пропускную способность. Кроме того, необходимо также открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране. «Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан», – подчеркнул он. В ближайшие годы Путин призвал форсировать это направление работы. Ранее Путин заявил, что необходимо полностью избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов и не допускать срыва сроков. Песков объяснил выдвижение Куренкова на пост главы МЧС 24 мая 2022, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Качества Александра Куренкова позволят наилучшим образом выполнять функции главы МЧС, это объясняет его выдвижение президентом Владимиром Путиным на пост главы ведомства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», – передает его слова ТАСС. Песков отметил, что «кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал», передает РИА «Новости». При этом точного понимания насчет того, будет ли президент Путин лично представлять в Совете Федерации Александра Куренкова, выдвинутого на пост главы МЧС, пока нет. «Мы сообщим. Там все будет зависеть от рассмотрения в Совете Федерации. Пока точных планов на этот счет нет», – сказал он. Напомним, президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС, представление будет рассмотрено в среду. Путин поручил ускорить строительство и модернизацию КПП на границах России 24 мая 2022, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Бизнес тратит много времени на пересечение пунктов пропуска, надо обеспечить быстрое прохождение для грузов, кабмин должен проконтролировать эту тему, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспортного сектора. Он напомнил, как много времени тратится на оформление грузов при пересечении границ, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования и инфраструктуры, и профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов. «Нужно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, обращаю внимание соответствующих служб. Это касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских. Прошу председателя правительства взять эти вопросы на свой контроль», – передает РИА «Новости» слова президента. Ранее Путин потребовал избавиться от волокиты в транспортных проектах. Путин поручил обеспечить бесперебойные перевозки поездами на курорты Черного моря 24 мая 2022, 13:39 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо обеспечить нужный объем бесперебойных пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия аэропортов на юге страны, заявил президент Владимир Путин на профильном совещании. По словам главы государства, многие россияне планируют летом отдохнуть на море, например, в Крым или Краснодарский край. Сейчас ряд аэропортов в южных регионах закрыт. «В результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море. Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме», – передает слова Путина ТАСС. Напомним, режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлили с 25 до 31 мая. Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи 23 мая 2022, 14:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин проводит в резиденции Бочаров ручей в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече планируется обсудить вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. «Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что... обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой», – сказал глава российского государства в начале встречи, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента, Путин и Лукашенко начали общение на открытом воздухе. В предыдущий раз лидеры встречались 16 мая в Москве на юбилейном саммите ОДКБ. Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства 24 мая 2022, 16:29 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во вторник, в День Славянской письменности и культуры и праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку, патриарх Кирилл отмечает свое тезоименитство (именины), передает РИА «Новости». Будущий предстоятель РПЦ 22-летний Владимир Гундяев был пострижен в монашество в 1969 году с именем Кирилл в честь просветителя славян. 27 января 2009 года Поместный собор избрал его 16-м Патриархом Московским и всея Руси. Патриарх Кирилл обычно отмечает свои праздники – день тезоименитства, день интронизации (возведения на патриарший престол) или день рождения служением литургии. Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам развития транспортного комплекса 24 мая 2022, 12:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам развития транспортного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент скоро начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также [будут обсуждаться] некоторые транспортные проекты на Юге нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова. Кроме того, у Путина во вторник запланирован международной телефонный разговор.