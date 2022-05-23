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Наступление против ВСУ началось в районе Авдеевки и Красного Лимана
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Активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана, заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй – это левый фланг Авдеевки», – передает ТАСС.
Безсонов уточнил, что боевые действия идут также в районе города Гуляйполя в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
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Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко
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Украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
Он также раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.
По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.
В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена.
Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Царев: Зеленский готовит расправу над Порошенко
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«Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее СБУ опубликовало показания Виктора Медведчука против бывшего президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
«Медведчук свидетельствует против Порошенко и рассказывает, как они зарабатывали деньги на нефтепродуктах и угле, поставляемом с Донбасса. Для меня, как и для всех жителей Донбасса, в этом нет ничего нового. Мы это все прекрасно знали», – рассказал бывший украинский депутат.
«Однако сам факт того, что Медведчук это озвучивает, а СБУ публикуют – означает, что и политические элиты Украины тоже все знали. Все схемы были понятны: кто звонил, какие давались поручения, кто чем занимался», – продолжил он.
«Придание огласки этому делу говорит о том, что Порошенко находится под ударом. Сейчас у Зеленского такое положение, что он может себе позволить критиковать первых лиц европейских государств. И уж тем более – это положение позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко», – рассказал экс-парламентарий.
«В свое время Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу. Там он провел ряд переговоров и заручился поддержкой влиятельных западных персон, после чего смог вернуться на Украину», – отметил Царев.
«Но, полученные тогда гарантии сейчас могут не сработать. Поэтому, вероятнее всего, Порошенко придется в ближайшее время вновь покидать территорию Украины», – добавил собеседник. «Зеленский делает все для того чтобы максимально сконцентрировать власть в своих руках, уничтожить оппозиционные партии, СМИ и политиков. Уничтожить всех, кто представляет ему угрозу. Это же касается старых политиков, в частности, Порошенко», – убежден он.
«Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается. Когда его рейтинг упадет, ему важно оставаться единственным игроком на политическом поле Украины», – рассказал экс-парламентарий.
«С Порошенко договариваться не будут, потому что ему никто не верит. С ним будут расправляться. Естественно, он попробует опять поднять свои старые связи, старых друзей, но это может не сработать», – уверен Царев.
В понедельник украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
Он раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.
По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.
В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.
Что касается Порошенко, то Порошенко то и его подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014-2015 годах. В январе 2022 года суд в Киеве постановил отпустить политика под личные обязательства, предписав сдать заграничный паспорт.
Владимир Путин предлагал Порошенко политическое убежище, однако тот ответил: «Мы разберемся сами». позже экс-президент неоднократно пытался уладить все противоречия с Зеленским, заявляя о поддержке действующего президента Украины на фоне спецоперации, проводимой ВС России на территории Украины.
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Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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Батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ
Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.
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Российского военного приговорили к пожизненному заключению на Украине
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Суд в Киеве приговорил военнослужащего ВС России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному сроку, признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области, сообщают украинские СМИ.
«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» приговор судьи.
Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным «с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Ранее 13 февраля 2018 года суд Киева признал виновными в дезертирстве и государственной измене бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных СБУ из Крыма в ноябре 2016 года. Одинцов приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов – к 13 годам. Позже они прошли процедуру обмена.
«Калибры» уничтожили военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска
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Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР), 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе населенного пункта Бахмут ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красного Лимана ЛНР. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой народной республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовой Харьковской области. Кроме того, перехвачены: над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов», – сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники», – отчитался Конашенков.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Зеленский выдвинул новые требования к предоставляющим оружие странам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», – сказал Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что каждый месяц Украина получает по 5 млрд долларов помощи. Помимо оружия, украинский лидер в очередной призвал страны к участию в восстановлении Украины.
«Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении», – сказал Зеленский во время своего выступления.
Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора России и вывести из страны бизнес.
«Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка... Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины», – отметил Зеленский.
Также он отметил, что перед Киевом сейчас стоят такие условия, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться на Украине. Для этого необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России.
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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.
Ранее бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк
Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.
«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
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Кадыров выпустил клип про сдачу боевиков с «Азовстали»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором он якобы сидит за рулем автобуса, заполненного пленными украинскими силовиками с «Азовстали».
«А ведь я предупреждал», – подписал Кадыров видеоролик, который опубликовал в своем Telegram-канале.
Видео представляет собой нарезку кадров с украинскими силовиками, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом «МАЗ». Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».
Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
-
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Тамара Гвердцители отложила выступления в России на полгода
Известная грузинская и российская певица Тамара Гвердцители отложила концерты в России на полгода и вернулась на родину в Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» она сказала, что «уважает Россию, в которой живет 30 лет, любит ее, та является частью жизни, но чувство родины является самым высоким».
Отмечается, что певица именно отложила концерты после начала специальной военной операции на Украине, а не отменила их.
Тамара Гвердцители отметила, что решила не выступать в Москве на праздничном концерте, посвященном 8 марта, так как «началась эта спецоперация».
Певица отметила, что в очень тяжелом положении находится ее мать – уроженка Одессы.
«Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», – сказала певица.
Лукашенко: Поляки готовы забрать Западную Украину
Обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
По словам Лукашенко, украинцам еще придется просить о том, чтобы не было допущено отрыва западной части, других частей от Украины.
Ранее Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Польши Анджей Дуда планировал представить свое предложение президенту США Джо Байдену на прошедшем 24 марта саммите НАТО.
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В Кремле усомнились в возможности обмена Медведчука на вышедших с «Азовстали»
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Говорить о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с «Азовстали» националистов вряд ли представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований», – передает его слова ТАСС.
«Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, обмен пленными между Москвой и Киевом идет постоянно в том или ином виде, этими вопросами занимается Минобороны.
Между тем замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с «Азовстали».
«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то», – цитирует его РИА «Новости».
«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», – сказал дипломат, говоря о наличии возможности обмена.
Руденко также подчеркнул, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной при конструктивной позиции Киева.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
-
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