Силы ДНР заявили об освобождении двух сел от украинских оккупантов

Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»

«Ситуация в Северодонецке сложная. Идут внутригородские бои, а также военные действия на подступах к городу с северной, восточной и южной сторон», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.

«По нашим данным, в городе сейчас остались только батальоны территориальной обороны и некоторые националистические батальоны. И у них есть свои разночтения по вопросу, что делать дальше: оставлять город или нет», – отметил дипломат.

«Бои идут жесткие, за каждую улицу. При этом все прекрасно понимают, что в ближайшее время Северодонецк и Лисичанск могут быть отрезаны от основной группировки ВСУ, которая расположена в районе Славянска и Краматорска», – подчеркнул собеседник.

«Была прорвана линия обороны противника в районе Попасной, есть движение союзнических сил со стороны Изюма. Как только будут перерезаны основные артерии, Северодонецк и Лисичанск будут закупорены», – рассказал Мирошник. «Складывающаяся ситуация оказывает и серьезное морально-психологическое давление на вооруженные формирования противника, находящиеся внутри котла», – добавил он.

«Подразделения ВСУ и нацбатов видят ситуацию в Мариуполе. Они также видят, что и здесь котел готов закрыться. Поэтому есть попытки сложить оружие, что категорически не устраивает официальный Киев», – заметил посол.

«Нам также известно о закрытых распоряжениях, наделяющих особыми полномочиями командиров ВСУ. Они могут наказывать и расстреливать всех, кто намерен сдаться», – заключил он.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.

В то же время в районе Рубежного (ЛНР) нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Как рассказал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, «при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода».

Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителя народной милиции ЛНР.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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