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Российские саперы уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали»
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Минобороны отчиталось о работе российских саперных подразделений по инженерной разведке и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
За двое суток работы было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов, передает РИА «Новости».
«Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются», – заявляет военнослужащий инженерно-саперного полка.
В Минобороны уточняют, что противник минировал весь периметр предприятия и строения на его территории, саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.
К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования, заявили в ведомстве.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
Политолог: Из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией
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«Украина хочет привлечь поляков к боевым действиям против России, поскольку ВСУ испытывает нехватку «человеческого ресурса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Зеленский собрался предоставить полякам особый статус на Украине.
«Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство», – пояснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде. «В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.
Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.
«Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тысяч человек», – добавил политолог.
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта. «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
Позднее украинский лидер подчеркнул: Украина и Польша избрали один путь, на котором «научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга».
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Минобороны сообщило о поражении 622 районов сосредоточения живой силы ВСУ
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За сутки ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области, сообщили в Минобороны.
Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой народной республики и Нырково Луганской народной республики, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, сообщили в МО РФ.
Таким образом, исходя из данных Минобороны, в общей сложности за сутки были поражены 622 района сосредоточения живой силы ВСУ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области», – говорится в сообщении МО.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – добавили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
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Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
Зеленский собрался дать полякам особый статус на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила представитель Верховной рады в КС Украины Ольга Совгиря.
«Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине», – пояснила народный депутат, передает «УНИАН».
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта об особом статусе граждан Польши на Украине.
«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», - отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
В воскресенье в Киев с визитом приехал президент Польши Анджей Дуда, он выступил в Верховной раде.
Напомним, Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей. Глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Кириенко дал определение истинной элиты страны
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Истинной элитой страны становятся люди, готовые взять на себя высокую ответственность за судьбу Родины, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. По его словам, известность, количество просмотров и телеэфиры не делают из человека представителя элиты.
Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» ответил на просьбу прокомментировать поведение «звезд и представителей элит», которые с началом российской спецоперации на Украине уехали за пределы России. «Вы знаете, время перемен и испытаний заставляет определяться каждого человека. И мне очень обидно, когда кто-то говорит: «А вот деятели культуры не патриотичны, они уезжают». Но ведь уехали несколько сотен человек, а есть десятки тысяч российских деятелей культуры, которые не просто никуда не уехали, а активно работают, например, выступают сегодня в военных госпиталях», – отметил первый замглавы АП.
В пример Кириенко привел митинг-концерт, прошедший 18 марта. «Мы пригласили выступить на концерте Николая Расторгуева и группу «Любэ», Олега Газманова. Они согласились и были готовы дать концерт и в Севастополе. Ребята выступили в Лужниках, после этого два часа ехали в аэропорт, сели на военный самолет, четыре с половиной часа летели до Севастополя, там еще час ехали на машине, дали концерт в Севастополе и потом семь часов ночью возвращались обратно в Москву. И все это ради возможности выступить перед людьми, которые их ждут», – рассказал он.
И таких примеров, по словам Кириенко, множество. «Российские деятели культуры выступают сегодня перед частями российской армии и милиции ДНР и ЛНР, выступают в госпиталях перед ранеными военнослужащими, в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса», – сказал он.
«Я убежден, что сегодня большинство российских деятелей культуры являют собой пример того, как должны себя вести те люди, которые считают себя элитой. Вы знаете, это неплохой повод еще раз задуматься о том, что такое истинная элита. Известность, количество просмотров, телеэфиры не делают из человека представителя элиты. Готовность человека взять на себя высокую ответственность за судьбу своей страны делает его элитой. Просто сейчас мы видим, как каждый человек делает свой выбор. И это неплохо», – подчеркнул председатель наблюдательного совета российского общества «Знание».
Кроме того, Кириенко не согласился с мнением, что российская молодежь якобы не видит возможностей в стране или хочет уехать за ее пределы. «Есть конкретные социологические показатели. В апреле ВЦИОМ проводил исследование, и вот за последнее десятилетие у нас самый низкий процент людей в стране, которые уехали бы, если бы у них была такая возможность. Причем многие из них отвечали, что уехали бы не навсегда, а, к примеру, поработать в других странах. Раньше 15-17% хотели покинуть страну, а последние социологические исследования говорят, что хотят уехать лишь порядка 7-8%, то есть показатель снизился вдвое. В действительности сейчас очевиден очень высокий уровень консолидации и патриотизма», – заключил Кириенко.
Также Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни.
В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
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Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.
По его словам, чтобы управлять, в частности, танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder необходима многолетняя подготовка. Поэтому с точки зрения ведения боевых действий украинцам они не пригодятся ни сейчас, ни в обозримом будущем, передает РИА «Новости» слова Вада, прозвучавшие в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Военный подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружений могут привести к непоправимым последствиям, и Германии следует сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
«Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», – отметил Вад, добавив, что не стоит демонизировать российское руководство, убеждая себя, что с Москвой невозможно вести диалог.
К поставкам Украине танков Leopard и БМП Marder Германию регулярно призывает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В своих требованиях он даже дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
Мэр Энергодара и двое охранников пострадали во время взрыва
В результате взрыва в Энергодаре Запорожской области получили ранения мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников, сообщили в местных правоохранительных органах.
«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», – сказал источник, передает ТАСС.
По его словам, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы. «В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», – добавил представитель местных правоохранительных органов.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход в рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
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Батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ
Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.
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Зеленский назвал Украину и Польшу «сестрами»
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Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга, сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде по случаю визита в Киев президента Польши Анджея Дуды.
«Сегодня мы с Анджеем понимаем друг друга с полуслова. Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда. И неважно кириллица или латиница, неважно, как мы пишем «воля» и «независимость». Важно, что эти вещи украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать. Украина делает это уже. На самой передовой. Защищает не только себя, но и всю Европу», – отметил Зеленский, передает «УНИАН».
По его мнению, поляки это знают, ценят, уважают, помогая Украине как братья и союзники. В частности, Польша является одним из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру.
Он поблагодарил за поддержку всех поляков, назвав польские города, которые являются городами-побратимами украинских городов.
«Почти все наши города являются побратимами польских. Побратимами являются и наши народы. Сестрами являются наши страны. Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза», – добавил Зеленский.
Напомним, 12 мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины. Монумент «Три сестры» у пограничного стыка границ России, Белоруссии и Украины был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов.
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Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».
Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
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В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк
Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.
«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Во Франции предположили срок вступления Украины в ЕС
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
«Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», – сказал Бон в эфире радиостанции Radio J, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Украине не стоит ожидать вступления в Евросоюз в ближайшее время, а ЕС, в свою очередь, не должен сокращать путь евроинтеграции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балкан.
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Кадыров выпустил клип про сдачу боевиков с «Азовстали»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором он якобы сидит за рулем автобуса, заполненного пленными украинскими силовиками с «Азовстали».
«А ведь я предупреждал», – подписал Кадыров видеоролик, который опубликовал в своем Telegram-канале.
Видео представляет собой нарезку кадров с украинскими силовиками, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом «МАЗ». Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.
Ранее бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России.