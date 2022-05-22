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Британцев предупредили об угрозе «топливной нищеты»
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Около 40% британских семей будут жить в «топливной нищете», если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
«Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3 тыс. фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.
Ранее опрос, проведенный агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, еще 27% – пропускают прием пищи.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Инфляционное давление, заявляли в Банке Англии, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%. Местные СМИ писали, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцев призывали готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
G7 пригрозила изолировать Россию от мировой экономики
Группа семи (G7) пообещала продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики, говорится в коммюнике министров финансов неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
«Мы подчеркиваем совместную приверженность нашему непреклонному и координированному санкционному ответу» на действия России. Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и замещения [введенных санкций]», – отметили министры финансов G7, передает ТАСС.
Они добавили, что будут повышать для Москвы цену проведения ее военной операции на Украине путем «изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики».
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России.
До этого главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
Р оссийский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
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Санкции против России создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», заявил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».
«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
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Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России
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McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, заявили в компании.
«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что в соответствии с этим соглашением Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.
Говор – владелец компании «Ги» Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Ранее источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Названы страны Европы с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
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Наибольший рост потребительских цен в Европейском союзе наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.
Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%. В Литве этот показатель достиг 16,8%, в Болгарии – 14,4%, в Чехии – 14,2%, в Румынии – 13,8%, в Латвии – 13%, в Польше – 12,4%, передает РИА «Новости».
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», – говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители. «Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», – пишет FT.
При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры.
По прогнозу Bloomberg, экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, сообщает германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.
«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.
Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.
В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.
По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.
Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.
Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного.
Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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Путин поручил оценить принятые против России меры стран ВТО
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры, которые страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), приняли против России в нынешнем году и подготовить меры по их обжалованию, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами-членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», – сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.
Кроме того, кабмину необходимо «представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия России во Всемирной торговой организации».
Ранее Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций.
Также президент России Владимир Путин назвал незаконными санкции, идущие вразрез с ВТО.
В Минпромторге поставили точку в вопросе о рецептуре McDonald's
Рецептура блюд McDonald's может сохраниться в заведениях, которые откроются под новым брендом после продажи российского подразделения, она эффективно работала, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», – цитирует ТАСС Евтухова.
По данным руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова, McDonald's может передать права на бренд в России преемнику, если стороны договорятся.
«Под каким брендом будет работать McDonald's, будет ли он работать под тем же самым брендом? Скорее, будет история с тем, что если договорятся стороны, то, скорее, будет передача прав, то есть лицензирование прав McDonald's в сторону будущего преемника. Эту историю, наверное, стоит ожидать, а перерегистрацию бренда – я не думаю, но время покажет», – отметил Зубов.
По его словам, у McDonald's есть зарегистрированный бренд в Российской Федерации, использование которого охраняется законом, заявок на отзыв его регистрации не поступало. Но в стране наблюдается ситуация, при которой ради привлечения внимания компании подают заявки на использование брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка.
Ранее в четверг компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
Стало известно о продаже брендов Reserved, Cropp в России китайским бизнесменам
Ретейлер одежды LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России, говорится в сообщении LPP.
«Правление LPP SA сообщает, что на основании проведенного рассмотрения заявок и переговоров с потенциальными покупателями, на сегодняшнем заседании принято решение о продаже компании RE TRADING китайскому консорциуму», – приводит РИА «Новости» заявление компании.
Уточняется, что покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP SA, а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании.
«Следствием заключенной сделки станет прекращение деятельности группы LPP на территории России после 20 лет присутствия на этом рынке», – уточнили в LPP.
Ранее сообщалось, что McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
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Кириенко: Запад не учел большого значения справедливости для россиян
Вводя различные санкции против России, Запад не учел менталитет россиян, культурные фундаменты и основы нашей страны, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. Для людей, живущих в России, особенно важна истинная справедливость, подчеркнул он.
«В своих решениях по отношению к России Соединенные Штаты Америки, западные страны, НАТО многое не учли. Я об этом немало думал и готов поделиться своими размышлениями. Прежде всего, они посчитали, что мы такие же, как они. Строили прогнозы на примере потенциального поведения своих стран, сочтя, что российское общество будет вести себя так же. К примеру, первое, на что они надавили, – это материальные блага, экономические составляющие. Ввели санкции, и теперь у нас нет каких-то товаров. Плохо это? Ну конечно, плохо, ведь если мы привыкли покупать какие-то импортные товары, которых теперь нет, это доставляет некоторые неудобства», – сказал Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».
«Или, к примеру, ввели санкции против разного рода руководителей, но те осознанно восприняли это как часть своей работы. Для руководства это абсолютно нормальная история: они понимают, что работают на государственной службе, участвуют в принятии важных для страны решений. Далее. Информационная война. Оказывает давление на общество? Разумеется, оказывает. Или начались массовые отчисления из иностранных вузов и школ русских школьников и студентов, которые честно сдавали экзамены, оплачивали свое обучение. И вот это уже совсем несправедливая история», – отметил председатель набсовета российского общества «Знание».
При этом, по словам Кириенко, коллективный Запад не учел «русский дух, наш менталитет». «Я бы сказал, культурные фундаменты и основы для России. Их ошибка заключалась в том, что они сделали ставку на материальное. Но благодаря силе наших моральных, нравственных ценностей, духовных ценностей, произошел ровно обратный эффект, чем ожидали западные страны», – подчеркнул он.
«Для нас есть вещи гораздо более значимые, чем возможность просто приобрести тот или иной товар в магазине. Для нас, для людей, живущих в России, имеет значение право самостоятельного выбора, какие книги читать, какую музыку слушать, для нас особенно важна истинная справедливость», – заключил первый замглавы администрации президента.
Кроме того, Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни, а также дал определение истинной элиты страны.
В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
В Минпромторге пообещали помочь российским собственникам McDonald's
Минпромторг будет оказывать содействие в налаживании работы российским собственникам McDonald's, сообщил глава министерства Денис Мантуров.
«Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы», – цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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Литва прекратила импорт российской электроэнергии
Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу министерством энергетики балтийской республики, вступило в силу в воскресенье.
«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva – прим. ВЗГЛЯД), прекращается», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.
Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от России сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о дефиците электричества в Евросоюзе.
Депутаты новой волны помогли решить актуальные вопросы импортозамещения на предприятиях
Депутаты Государственной думы новой волны пообщались с представителями предприятий и бизнеса в регионах, выявили актуальные проблемы импортозамещения и содействовали их решению.
Так, первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова посетила «Агрофирму имени 15 лет Октября» в Липецкой области. Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие продолжает производить значительные объемы урожая благодаря методике интенсивного выращивания садов и капельного орошения. Санкции, однако, актуализировали проблему дефицита посадочного материала, который прежде закупался за границей.
«На федеральном уровне уже не раз звучало предложение от наших производителей выделить отдельную субсидию на производство саженцев в России. Надеюсь, в ближайшее время проработать этот вопрос с коллегами в Госдуме», – обратила внимание на важность проблемы депутат.
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин посетил системообразующее предприятие Удмуртской Республики «Увадрев-Холдинг», где производят высококачественную ламинированную древесно-стружечную плиту. «Представители лесопромышленного комплекса отмечают, что предприятие продолжает развиваться, несмотря на санкции. В следующем году будет запущен еще один завод по производству древесно-стружечных плит мощностью свыше 500 тыс. кубометров», – поделился результатами поездки депутат. Он также взял на контроль проблему таможенного оформления, актуальную для предприятия и требующую проработки на федеральном уровне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ззаместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков назвал мероприятие «Русский Fashion» с участием 40 лучших русских дизайнеров, стилистов, профессиональных моделей международного уровня со всей страны «нашим ответом санкциям» и выразил убежденность, что отечественные дизайнеры «умеют, могут и хотят создавать русскую красоту и моду».
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина приняла участие в презентации кировской сырной продукции в Москве. «Однажды в кировском центре по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» я обещала, что вятские таланты будут представлены в Москве. Сказано – сделано. Спасибо вам, дорогие кировчане, за ваши таланты, о каждом из которых должна (и будет) знать вся наша страна», – поддержала потенциал Кировской области в продовольственной сфере депутат.
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина провела круглый стол «О развитии агроклассов в России» на площадке партии «Единая Россия». Депутат заявила, что на мероприятии были достигнуты важные договоренности и назвала его первым шагом к созданию агроклассов на федеральном уровне в пилотных регионах. Внедрение системы агроклассов призвано повысить престиж сельскохозяйственных профессий. Агропромышленность, напрямую связанная с продовольственной безопасностью страны, в условиях санкций особенно нуждается в мотивированных профессиональных кадрах.