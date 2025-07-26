В Киеве начался новый митинг из-за закона о НАБУ

В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины

Tекст: Вера Басилая

Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.