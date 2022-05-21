В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии указали на виновника конфликта на Украине
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
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Санкции против России создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», заявил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».
«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
Грузия поименно назвала западных недоброжелателей
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о небольшой группе западных политиков, которая напрямую вмешивается во внутренние дела ее страны, «подавая себя так, что это именно они и есть Европа и Запад», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На деле же они руководствуются узкопартийными интересами вместе с (партией экс-президента Михаила Саакашвили) «Единым национальным движением», ставя целью смещение правительства. Их 10–11 человек», – сказала она телекомпании «Имеди».
Вице-премьер назвала некоторых из этих политиков, которые «готовы нанести оскорбление членам правительства и парламента Грузии, грузинскому народу».
В этой группе, по словам Теи Цулукиани, бывший посол США в Грузии Ян Келли, евродепутаты от Германии Виола фон Крамон и от Польши Анна Фотыга.
«Виола фон Крамон, кажется, в своем избирательном округе в Германии уже не имеет дел, она стала политиком в Грузии и вмешивается в наши дела. То одному погрозит пальчиком, то другому, думая, что имеет на это право. Ян Келли, который, будучи послом, не любил Грузию, сегодня не устает ежедневно наносить оскорбления правительству Грузии, народу страны. Как будто мы – ученики нулевого класса. И вот есть такая маленькая группа, а «националы» преподносят нам, что это и есть Европа. Но это неправда», – заявила вице-премьер.
Теа Цулукиани предложила этим западным недоброжелателям «успокоиться».
«Вы разговариваете с суверенным государством», – подчеркнула она.
«У нас есть истинные друзья. Этот список длинный. Ни один из них не позволит себе погрозить пальчиком члену правительства или парламента Грузии, оскорбить народ Грузии», – отметила Теа Цулукиани.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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G7 пригрозила изолировать Россию от мировой экономики
Группа семи (G7) пообещала продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики, говорится в коммюнике министров финансов неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
«Мы подчеркиваем совместную приверженность нашему непреклонному и координированному санкционному ответу» на действия России. Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и замещения [введенных санкций]», – отметили министры финансов G7, передает ТАСС.
Они добавили, что будут повышать для Москвы цену проведения ее военной операции на Украине путем «изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики».
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России.
До этого главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
Р оссийский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России
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McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, заявили в компании.
«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что в соответствии с этим соглашением Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.
Говор – владелец компании «Ги» Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Ранее источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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В Тбилиси посоветовали помощнику Зеленского «не совать нос» в дела Грузии
В правящей «Грузинской мечте» предложили советнику главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаилу Подоляку «не совать нос» во внутренние дела Грузии в связи с его очередными упреками в адрес Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя призыв Подоляка наложить санкции на «русского олигарха» Бидзину Иванишвили, являющегося создателям правящей партии Грузии, депутат Бека Давитулиани отметил, что подобные заявления некоторых представителей Киева являются «агрессивными, недружественными и несправедливыми».
«Подоляку было бы предпочтительнее заняться собственными делами и не совать нос в наши», – сказал парламентарий.
Бека Давитулиани при этом подчеркнул, что Бидзина Иванишвили не является «ни русским, ни олигархом».
«Мы поддерживаем Украину, желаем ей успеха и делаем все, что можем, чтобы Украина победила в борьбе с Россией, но мы не забыли, что там назначали разыскиваемого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и других подобных лиц на должности. Пусть сейчас наберутся терпения (некоторые украинские чиновники) и не берут на себя больше, чем нужно – тогда, когда их об этом не спрашивают», – сказал депутат.
В последнее время Тбилиси все чаще и все жестче отвечает на бездоказательные упреки Киева, который недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Силуанов о санкциях: Черт с ними
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Спад российской экономики будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции уже можно не реагировать, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки», – сказал Силуанов, выступая на марафоне «Новые горизонты».
«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», – приводит его слова РИА «Новости».
Силуанов также напомнил, что власти уже пошли на то, чтобы начать снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, в частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.
Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.
Кроме того, Силуанов заявил, что Россия продолжит проводить независимую политику. «Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться. Но все эти ограничения – это результат нашей независимой политики, результат того, что наша страна проводит свой собственный курс», – сказал Силуанов.
«Мы ни под кого не подстраиваемся, мы проводим свою собственную политику, которая нам необходима для реализации собственных решений, собственных задач, для поддержки наших граждан, поддержки наших предприятий, экономики. Такую политику будем и дальше проводить», – добавил глава Минфина.
Он подчеркнул, что финансовый суверенитет – это основа для независимости внешней и экономической политики страны. «И финансовый суверенитет будем и дальше крепить», – пообещал он.
При этом глава Минфина уточнил, что суверенитет – это не изоляция страны. «Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет – это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешних воздействиям мы должны быть готовы. Мы к этому готовились», – заявил Силуанов.
Он напомнил, что благодаря действиям властей, которые были предприняты заранее, и принципам бюджетной политики, которые применялись в последние годы, России удалось преодолеть жесточайшие санкции, с которыми другие страны даже не сталкивались.
Силуанов выразил надежду на снижение ключевой ставки ЦБ, что позволит снизить ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России. «Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю – снижается – и мы ждем от Центрального Банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно – снижения процентной ставки», – отметил глава Минфина.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля – до 14%.
Названы страны Европы с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
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Наибольший рост потребительских цен в Европейском союзе наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.
Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%. В Литве этот показатель достиг 16,8%, в Болгарии – 14,4%, в Чехии – 14,2%, в Румынии – 13,8%, в Латвии – 13%, в Польше – 12,4%, передает РИА «Новости».
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», – говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители. «Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», – пишет FT.
При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры.
По прогнозу Bloomberg, экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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В Минпромторге поставили точку в вопросе о рецептуре McDonald's
Рецептура блюд McDonald's может сохраниться в заведениях, которые откроются под новым брендом после продажи российского подразделения, она эффективно работала, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», – цитирует ТАСС Евтухова.
По данным руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова, McDonald's может передать права на бренд в России преемнику, если стороны договорятся.
«Под каким брендом будет работать McDonald's, будет ли он работать под тем же самым брендом? Скорее, будет история с тем, что если договорятся стороны, то, скорее, будет передача прав, то есть лицензирование прав McDonald's в сторону будущего преемника. Эту историю, наверное, стоит ожидать, а перерегистрацию бренда – я не думаю, но время покажет», – отметил Зубов.
По его словам, у McDonald's есть зарегистрированный бренд в Российской Федерации, использование которого охраняется законом, заявок на отзыв его регистрации не поступало. Но в стране наблюдается ситуация, при которой ради привлечения внимания компании подают заявки на использование брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка.
Ранее в четверг компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
Путин поручил оценить принятые против России меры стран ВТО
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры, которые страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), приняли против России в нынешнем году и подготовить меры по их обжалованию, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами-членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», – сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.
Кроме того, кабмину необходимо «представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия России во Всемирной торговой организации».
Ранее Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций.
Также президент России Владимир Путин назвал незаконными санкции, идущие вразрез с ВТО.
Стало известно о продаже брендов Reserved, Cropp в России китайским бизнесменам
Ретейлер одежды LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России, говорится в сообщении LPP.
«Правление LPP SA сообщает, что на основании проведенного рассмотрения заявок и переговоров с потенциальными покупателями, на сегодняшнем заседании принято решение о продаже компании RE TRADING китайскому консорциуму», – приводит РИА «Новости» заявление компании.
Уточняется, что покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP SA, а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании.
«Следствием заключенной сделки станет прекращение деятельности группы LPP на территории России после 20 лет присутствия на этом рынке», – уточнили в LPP.
Ранее сообщалось, что McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
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Экспорт из Грузии в Россию за месяц вырос на 175%
Грузия экспортировала в апреле в Россию продукцию на 46,6 млн долларов, что на 174,8% больше, чем в марте, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на национальную службу статистики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В марте этот показатель составил 16,9 млн долларов, а в целом за первые четыре месяца этого года примерно 157 млн долларов.
Больше всего в Россию вывозят из Грузии ферросплавы, вино, фрукты и минеральные воды.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России.
В Минпромторге пообещали помочь российским собственникам McDonald's
Минпромторг будет оказывать содействие в налаживании работы российским собственникам McDonald's, сообщил глава министерства Денис Мантуров.
«Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы», – цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
-
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В Совфеде рассказали о планах возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
Россия будет работать с тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией, контакты по вопросам урегулирования отношений между странами продолжаются, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».
«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», – цитирует ТАСС Карасина. По его словам, он кратко обсудил с коллегами из Грузии референдум в Южной Осетии о присоединении к России.
Также Карасин отметил, что контакты со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с России Зурабом Абашидзе продолжаются по телефону и в режиме видеоконференцсвязи.
«Слухи о замораживании это формата преждевременны, мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видеоконференцсвязи», – заявил он, добавив, что надеется провести очную встречу с Абашидзе в ближайшие месяцы.
«Сроков очной встречи пока нет, но мы рассчитываем, что [она] должна быть в ближайшие месяцы», – отметил Карасин.
Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Такие меры были приняты после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.
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